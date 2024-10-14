В Бишкеке арт-группа Basicolors создала мурал с девушкой и барсом

В Бишкеке появилось новое произведение искусства - мурал Kyz Power - сила барса, созданный художниками арт-группы Basicolors. Этот мурал является частью серии, посвященной важности равноправия и равных возможностей для гармоничного развития общества.

Создание нового мурала стало возможным благодаря финансовой поддержке Гете Института и Французского Альянса в Бишкеке в рамках предстоящего Бишкекского урбан-форума. Мурал разместился на набережной в 10-м микрорайоне, в необычном мини-парке, который был создан этим летом руками жителей Бишкека под руководством урбаниста Наиля Насритдинова.

Интересно, что над созданием мини-парка работали в основном девушки, а средства на его обустройство были собраны через интернет-фандрайзинг.

В центре мурала изображена девушка, за которой величественно возвышается снежный барс, демонстрирующий свою мощь. Этот образ усиливает идею природной силы, ассоциируемой с девичьей храбростью и стойкостью. Новый мурал напоминает о силе и стойкости духа каждой девочки, девушки и женщины.