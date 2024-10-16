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У дороги Бишкек-Торугарт высажено 660 саженцев голубого тополя и 400 ив

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело кампанию по посадке 400 саженцев ивы и 660 саженцев тополя на обочине 86 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

Мероприятие организовано в рамках национальной программы "Жашыл Мурас", инициированной Президентом Садыром Жапаровым, с целью обеспечения экологической безопасности и улучшения окружающей среды.

В нем приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, первый заместитель министра Жаныбек Керималиев, заместитель министра – директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев, руководители структурных подразделений министерства и начальники районных управлений водного хозяйства.

Национальная программа "Жашыл Мурас" направлена на борьбу с изменением климата, улучшение качества воздуха и создание здоровой экосистемы для будущих поколений.

Посадка деревьев и насаждений играет важную роль в достижении целей устойчивого развития Кыргызстана. Это способствует искоренению проблем с бедностью, развитию сельского хозяйства и защите экосистем.

Такие проекты не только помогают природе, но и положительно влияют на экономический рост и социальную стабильность.

Отметим, что министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности одним из первых выполняет поручение президента Садыра Жапарова и Председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова по озеленению и благоустройству придорожных территорий.


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URL: https://www.vb.kg/440160
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