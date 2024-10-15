Отбор ЧМ-2026: Сегодня сборная Кыргызстана по футболу сыграет с КНДР

В Бишкеке сегодня, 15 октября, в рамках третьего раунда Отборочных игр чемпионата мира 2026 Национальная сборная Кыргызстана сыграет против сборной Северной Кореи.

Матч против двукратных участников ЧМ пройдет на стадионе имени Д.Омурзакова.

Болельщиков матча также ждет специальная шоу-программа с 18:00, в которой примет участие звезда отечественной эстрады Мирбек Атабеков.

Напомним, что в этом раунде 18 сборных команд распределены на 3 группы по 6 команд.

По итогам игр этого этапа две лучшие команды из каждой группы получат путевки на мировой чемпионат.

Команды, занявшие третьи и четвертые места, пройдут в четвертый раунд, где будут определены еще два участника чемпионата мира. Еще одно место может быть получено через межконтинентальный плей-офф.

Наша сборная находится в группе "А", в которую также входят национальные сборные Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана.

Источник: Кабар