Погода
$ 85.29 - 85.74
€ 92.72 - 93.60

Отбор ЧМ-2026: Сегодня сборная Кыргызстана по футболу сыграет с КНДР

259  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 15 октября, в рамках третьего раунда Отборочных игр чемпионата мира 2026 Национальная сборная Кыргызстана сыграет против сборной Северной Кореи.

Матч против двукратных участников ЧМ пройдет на стадионе имени Д.Омурзакова.

Болельщиков матча также ждет специальная шоу-программа с 18:00, в которой примет участие звезда отечественной эстрады Мирбек Атабеков.

Напомним, что в этом раунде 18 сборных команд распределены на 3 группы по 6 команд.

По итогам игр этого этапа две лучшие команды из каждой группы получат путевки на мировой чемпионат.

Команды, занявшие третьи и четвертые места, пройдут в четвертый раунд, где будут определены еще два участника чемпионата мира. Еще одно место может быть получено через межконтинентальный плей-офф.

Наша сборная находится в группе "А", в которую также входят национальные сборные Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440190
Теги:
Северная Корея, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  