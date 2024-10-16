За 9 месяцев 2024 года Кумтор перевёл в бюджет 10 млрд 37 млн сомов

За 9 месяцев 2024 года ЗАО "Кумтор Голд Компани" выплатило в республиканский бюджет 10 млрд 37 млн сомов в виде налогов и других платежей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По её данным, из этой суммы налог на валовый доход составил более 6 млрд 388 млн сомов, налог на прирост минерально-сырьевой базы - 317 млн 647 тыс. сомов, отчисления по социальному страхованию превысили 1 млрд 803 млн сомов, а иные налоги и сборы составили 402 млн 74 тыс. сомов.

Кроме того, взнос в Иссык-Кульский фонд развития составил 500 млн 965 тыс сомов, выплаты в Фонд развития Нарынской области "Тенир-Тоо" достигли 300 млн 300 тыс сомов, экологические платежи в пользу агентства охраны окружающей среды – 27 млн 612 тыс сомов и сбор за использование поверхностными водными ресурсами Кыргызской Республики составил 197 млн сомов.

Стоит отметить, что производственный процесс на руднике Кумтор не останавливается ни на минуту, а сам "Кумтор Голд Компани" как социально ответственное предприятие, продолжает оказание помощи социально уязвимым категориям граждан и в реализации важных для страны и местных сообществ проектов.