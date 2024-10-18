Как пройти регистрацию на зимнее ОРТ в КР: сроки и условия подачи заявки

В Кыргызстане регистрация на Общереспубликанское тестирование (для зимнего приема) будет проходить онлайн через сайт Центра оценки в образовании и методов обучения с участием районных и городских отделов образования с 17 по 29 октября.

Зимний прием проводится для отбора абитуриентов на контрактные места в вузах Кыргызстана. К регистрации на ОРТ допускаются только те, кто имеет аттестат или диплом о среднем общем или профессиональном образовании (выпускники прошлых лет и 2024 года). Выпускники 2025 года и студенты вузов к тестированию не допускаются.

Выпускники прошлых лет и 2024 года должны получить доступ к личному кабинету через районный или городской отдел образования (райОО/горОО), предъявив оригиналы паспорта и аттестата (или диплома).

1. Доступ к личному кабинету можно получить у ответственного лица по ОРТ в отделе образования по месту жительства.

2. Для заполнения онлайн-формы регистрации понадобятся: номер мобильного телефона, фотографии оригиналов паспорта (лицевая и оборотная стороны), аттестата (или диплома), а также фотография вашего лица.

Номер телефона будет использоваться как логин для регистрации и участия в конкурсе на зачисление в вузы. Инструкцию по регистрации можно получить у ответственного по ОРТ в отделе образования.

Абитуриенты без документов и регистрации на ОРТ не будут допущены к тестированию. Тем, кто находится за пределами Кыргызстана, регистрация возможна за день до теста, при наличии всех необходимых документов.

Предварительные даты проведения тестирования - с 22 по 30 ноября. Для поступления в вузы обязательны результаты основного теста ОРТ и теста по государственному языку. Также можно сдавать предметные тесты (по английскому, химии, биологии, физике и другим предметам), но каждый предметный тест оплачивается отдельно.

Стоимость основного теста - 470 сомов, теста по государственному языку - 200 сомов, каждого предметного теста - 470 сомов. Оплату нужно произвести через РСК Банк, после чего квитанцию об оплате предоставить ответственному лицу по ОРТ или ввести ее данные в личном кабинете.

Вы можете ознакомиться с инструкцией по регистрации на сайте.

По вопросам можно обращаться к ответственным лицам по ОРТ в отделе образования или по телефонам горячей линии ЦООМО: +996 550 664838 (WhatsApp).