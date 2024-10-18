В Бишкеке дан старт выставке "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарке "Алтын куз"

В Бишкеке дан старт Республиканской агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарке сельхозпродуктов "Алтын куз", приуроченные к профессиональному празднику "День работников сельского хозяйства Кыргызской Республики". Мероприятие организовано министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие начнется с церемонии вручения специальной техники структурным подразделениям министерства на центральной площади "Ала-Тоо" с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

В целях оказания государственной поддержки развитию ирригационного фонда Кыргызской Республики Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на приобретение специальной техники выделены средства из республиканского бюджета в размере 1 000 000 000 (один миллиард) сомов. На основании этого был объявлен конкурс и заключен договор на приобретение 104 единиц спецтехники на сумму 999 000 000 сомов.

На сегодняшний день поставлено 66 единиц техники на сумму 643 000 000 сомов, в том числе: экскаватор с длинной стрелой на колесном ходу - 28 единиц, грузоподъемный манипулятор 8 тонн - 6 единиц, фронтальный погрузчик 3 м3 - 10 единиц, экскаватор с длинной стрелой на гусеничном ходу - 8 единиц, самопогружающий бетоносмеситель-8 единиц, бульдозер-4 единицы, грейдер-1 единица, автобус на 35 мест-1 единица.

Ожидается, что к концу ноября 2024 года поступят остальные 38 единиц специальной техники.

Кроме этого, районным управлениям аграрного развития будут переданы 40 служебных автомобилей.

Далее торжественая часть посвященная Дню работников сельского хозяйства пройдет в Кыргызском драматическом театре им. Т.Абдымомунова.

После, на выставке будут представлены образцы передовой мировой современной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, новые инновационные технологии, виды семян, удобрений, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, энергетических средств, выставка племенных животных и других сельскохозяйственных товаров.

Также будет представлено более 250 видов продукции ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники.

Основная цель выставки - представить инвесторам возможности в аграрной отрасли, создать конкуренцию при реализации сельхозтехники, повысить осведомленность фермеров о современных агропромышленных технологиях.

Выставка будет организована в центре города на площади более 20 000 квадратных метров.

На ярмарке "Алтын куз" все желающие смогут приобрести мясо, овощи, фрукты и другую продукцию по оптовым ценам. Ярмарка продлится три дня.

В рамках выставки "АгроТехЭкспо-2024" состоялись презентации по лизинговым проектам, подготовленным министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк".

Ожидается, что на выставке примут участие более 20 000 фермеров разных областей республики.