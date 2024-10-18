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Суд оштрафовал мать Даниэля Ажиева за инцидент с воротами "Ынтымак Ордо"

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- Бактыгуль Акжолова
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17 октября Ленинский районный суд города Бишкек признал Сайкал Ажиеву, мать Даниэля Ажиева, виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 55 расчетных показателей, что составляет 5 500 сомов.

Инцидент, за который была оштрафована Сайкал Ажиева, произошел в тот же день около 14:44 часов дня возле нового "Белого дома". В милицию поступил вызов о том, что водитель автомобиля марки "Lexus" специально врезался в ворота здания "Ынтымак Ордо".

Напомним, организатор вебкам-студий в Бишкеке Даниэль Ажиев был осужден на 9 лет за несколько преступлений, включая содействие проституции и разврату (статья 160), распространение предметов порнографического характера (статья 161), создание организованной группы (статья 261) и легализацию преступных доходов (статья 215) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/440244
Теги:
суд, штраф, Бишкек
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