У Кыргызстана со здравым смыслом все в порядке, а вот Западу его не хватает

Западные страны хотят, чтобы партнеры России, в том числе Кыргызстан и другие государства СНГ, отказались от сотрудничества с ней. Нас призывают, нам выдвигают ультиматумы, пытаясь продавить свои требования. Однако наша страна, как заявил недавно в интервью телеканалу "Россия-1" президент Садыр Жапаров, не намерена разрывать отношения с Россией. Более того, глава государства назвал запросы западников несправедливыми, учитывая, что сами участники условной антироссийской коалиции продолжают работать с РФ. Во всяком случае, по выгодным для них направлениям.

11 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров находился с визитом в Ашхабаде, куда прибыл для участия в Международном форуме "Взаимосвязь эпох и цивилизаций - основа мира и развития". Там в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" глава государства высказал свое отношение к призывам Запада не работать с Россией.

"‎Они нам не должны указывать и говорить, чтобы мы не сотрудничали с Россией и СНГ. Вы сами знаете, что СНГ - это страны бывшего СССР и мы наоборот со всеми должны сотрудничать", - сказал Садыр Жапаров.

Высказывание президента разлетелось по отечественным и мировым СМИ. Однако, как позже пояснил государственному информационному агентству "Кабар" Садыр Жапаров, вопрос российского журналиста стал неожиданным для него. И несмотря на то, что он ответил на него довольно четко, ему есть, что к этому добавить.

"Есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: "Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с Россией превышает $4 млрд. Мы покупаем нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания из России. Географически мы находимся в тупиковой стране. Наши автомобильные и железнодорожные пути к миру проходят через Россию. В России находится около миллиона наших мигрантов. Как мы можем не сотрудничать с Россией?", - задается вопросом глава государства.

Кроме того, он указал на то, что европейские страны, которые принимали активное участие в антироссийских санкциях ведут себя непоследовательно. По словам Садыра Жапарова, когда им удобно они работают с Россией. Торговый оборот некоторых стран Европы с РФ достигает $6 млрд в год.

"Поэтому, когда они говорят мне не сотрудничать с Россией, я им прямо отвечаю, что это несправедливое требование", - подчеркнул Жапаров.

Сотрудничество Кыргызстан и России, по словам главы государства, находится в плоскости исключительно двусторонних отношений. Никакого пособничества в обходе санкций нет. Республика как член ООН не работает с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Так, что Западу нечего предъявить Кыргызстану.

Таким образом, если Запад введет в отношении нашей республики вторичные санкции - это будет исключительно политическим давлением, вызванным неприязнью к России, а не здравым смыслом. А как раз его, по мнению экономического эксперта Михаила Петрова и не хватает сегодня Западу.

"У нас есть живой пример перед глазами, как великая свободная Европа поступила в первую очередь по отношению к себе. Применив санкции против России, они, по сути, потеряли несколько отраслей экономики. Собственно, за что боролись. А мы что, идиоты? Мы должны аналогично поступить? Взять и зарубить, собственно, основные доходы страны, доходы населения. У нас, слава Богу, со здравым смыслом гораздо лучше. И в данный момент в народном хозяйстве последовательно год за годом наводится порядок. Это и дает положительный результат, улучшает жизнедеятельность нашей экономики. Только таким путем можно идти, а повторять под диктовку чужих товарищей, которые с головой не дружат, ну, это патология с моей точки зрения", - прокомментировал заявление президента, относительно требований Запада прекратить сотрудничество с Россией, Михаил Петров.

Эксперт подчеркнул, что можно подобрать много эпитетов, но результат для Кыргызстана в случае разрыва отношений с Россией все равно один: никакого роста, никакой экономики, полный развал, как в девяностых.

"Мы все это хорошо помним, мы это все на себе испытали. Это Европа несколько столетий жила более-менее стабильно, даже Вторая мировая война не слишком их сильно потрепала. А мы, извините, народное хозяйство с периодичностью каждые 70 лет с чистого листа поднимаем. Это нашим родителям обошлось очень дорого, нам же девяностые пережить не всем даже было дано. Многие просто умерли от смены вот этого нормального хозяйствования на ненормальное. А с чьей подачи оно стало ненормальным? Этих же самых западников. Они теперь опять хотят повторить этот эксперимент на живых людях. Нам это не нужно", - возмущается эксперт.

По словам Петрова, сейчас Кыргызстану необходимо удержаться, поскольку уже очевидно, что впереди всех ждет мировой кризис. Он создан опять же не без участия Запада, который бесконечно печатает долларовые активы. По сути, сегодня американская валюта не имеет никакой обеспеченности, то есть надута в десятки тысяч раз. Поэтому, по мнению эксперта, Кыргызстану необходимо менять финансовую систему, завязанную на долларе.

"Нам необходимо строить свою собственную финансовую систему. В отличие от Запада наша валюта - сом имеет хорошую обеспеченность, причем многократную", - заключил Михаил Петров.