Принята Дорожная карта по доведению товарооборота между КР и РФ до $5 млрд

Кыргызстан и Россия намерены довести товарооборот до 5 млрд долларов США. Об этом агентству "Кабар" рассказал министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, сегодня в рамках официального визита председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в Россию состоялся ряд встреч. Была принята Дорожная карта в рамках которой поставлена задача доведения взаимного товарооборота до 5 млрд долларов США и ряд мер по упрощению процедур. "Кроме того, были приняты меры по усилению взаимоотношении в культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах, а также во взаимных расчетах. Ряд мер были направлены на то, чтобы нарастить наш взаимный товарооборот посредством создания кооперационных проектов, проектов в сфере промышленной кооперации", - сказал он.

Глава Минэкономики отметил, что стороны договорились еще больше наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.