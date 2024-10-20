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Принята Дорожная карта по доведению товарооборота между КР и РФ до $5 млрд

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Кыргызстан и Россия намерены довести товарооборот до 5 млрд долларов США. Об этом агентству "Кабар" рассказал министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, сегодня в рамках официального визита председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в Россию состоялся ряд встреч. Была принята Дорожная карта в рамках которой поставлена задача доведения взаимного товарооборота до 5 млрд долларов США и ряд мер по упрощению процедур. "Кроме того, были приняты меры по усилению взаимоотношении в культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах, а также во взаимных расчетах. Ряд мер были направлены на то, чтобы нарастить наш взаимный товарооборот посредством создания кооперационных проектов, проектов в сфере промышленной кооперации", - сказал он.

Глава Минэкономики отметил, что стороны договорились еще больше наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.


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URL: https://www.vb.kg/440272
Теги:
Россия, Кыргызстан
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