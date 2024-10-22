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"Пояс и путь" продвигается вперед по дорогам и мостам компании из Сычуани

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Корпорация Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) по строительству дорог и мостов, которую посетили в китайской провинции Сычуань журналисты информационной сети "Один пояс – один путь" газеты "Жэньминь жибао", хорошо известна в странах вдоль "Пояса и пути". Будучи в музее SRBG и слушая рассказ ее представителя, у меня сложилось впечатление, что с таким надежным и ответственным партнером, как эта корпорация, продвижение "Пояса и пути" в разных странах действительно ускорилось. И, судя по дальнейшему знакомству с компанией, я была недалека от истины. Например, официальные лица Китая и Эритреи, у которой особенно давние отношения с Sichuan Road and Bridge Group, считают ее позитивной силой в двусторонних отношениях. Кстати, как сказал один из сотрудников компании, они готовы участвовать в тендере на строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Рекордные темпы строительства мостов и дорог высочайшего уровня, уникальные и сложнейшие проекты принесли Sichuan Road and Bridge Group мировую известность, в том числе благодаря тому, что ее специалисты постоянно разрабатывают и внедряют в производство новые технологии и инновации. Компания выполняет полный комплекс услуг по обоснованию, разработке и реализации проекта, включая поставку объектов интеллектуальной собственности, оборудования и сдачу объекта под ключ. В той же Эритрии она, например, прокладывала не только дороги, но и разрабатывала проекты по реконструкции медицинских и учебных заведений.

Наверное, выражение "посетили компанию" не совсем верно. Потому что о достижениях ее можно судить по строительству объектов, которые она уже сдала в эксплуатацию и возводит сейчас в разных концах планеты и Китая. Но о качестве дорог в провинции Сычуань, по которым мы колесили, можно сказать, что на них заметишь даже иголку. Причем не только в городах, но и в деревнях и поселках.

Дороги в Китае – это вообще бренд страны. Нигде в мире они не строятся с такой скоростью - 750 м в час, как в Поднебесной. Это - китайское дорожное чудо, которое творят сами китайцы. Причем, речь идет о высокотехнологичном строительстве, приоритетном для государства. Сегодня в Китае выпускают практически весь спектр необходимой строительной техники и оборудования, а по объёмам выпуска строительных материалов страна просто вне конкуренции. В Китае понимают, что строительство дорог - один из локомотивов экономики, поэтому вкладываются и приглашают другие страны по образному выражению посла Китая в Кыргызстане госпожи Ду Дэвэнь на "экспресс-поезд" развития Китая для совместного сотрудничества во благо их народов.

Корпорация Sichuan Road and Bridge Group – один из таких мощных локомотивов в строительстве "Одного пояса - одного пути", которая осуществляет строительные и инфраструктурные проекты за рубежом. Например, она принимала участие в создании китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", который служит ярким показательным примером взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в рамках реализации инициативы экономического развития. Строит также в разных регионах мира - в Танзании, Камбодже и Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах. В этом году Sichuan Road and Bridge Group выиграла тендер на возведение вантового моста в средиземноморском порту Бизерта в Тунисе, и в марте правительство этой страны подписало договор на реализацию этого крупнейшего проекта.

Cпроектирована компанией Sichuan Road and Bridge Group и практически уже построена cкоростная объездная дорога в Бангладеш. Автомагистраль стала важной транспортной артерией в этой стране, соединившей столицу Дакку с Читтагонгом, крупнейшим портом на юго-востоке Бангладеш. Кроме того, был возведен и мост Канчан, длина которого составляет 503,9 метра, а максимальная длина пролета – почти 50 метров.

Sichuan Road and Bridge Group за шесть лет построила самый длинный висячий мост в пределах Северного полярного круга в Норвегии, так называемый большой Холугаландский мост. Длина конструкции составляет 1533 метра. Причем, металлоконструкции для Хологаландского моста специалисты компании сконструировали и изготовили сами. Можно представить, в каких непростых условиях велось его возведение, но результат стоил тех усилий: мост не только красив сам по себе, но построен на века и, конечно, повысил имидж компании и страны.

Компания, осуществляет масштабные проекты не только за рубежом, но и на родине. Первым проектом Sichuan Road and Bridge Group стало строительство автодороги Сычуань-Тибет протяженностью 2415 км, не имеющей себе равных в мире по сложности и трудности. Сложности строительства автодороги Сычуань - Тибет были связаны с тяжелыми природными факторами – пришлось пересекать 12 рек и 14 гор на высоте 4000–5000 метров над уровнем моря в условиях гипоксии и экстремального климата. В музее корпорации есть экспозиция, рассказывающая, с каким трудом строителям давался каждый метр исторической трассы. Но сколько в их мужественных лицах решимости идти только вперед, наперекор суровому Тибету.

А спустя несколько лет компания проложила тоннель через гору Трола на автомобильной дороге Сычуань - Тибет, который стал самым высотным автодорожным тоннелем в мире. Семикилометровый тоннель находится на высоте 4240-4380 метров над уровнем моря. Капиталовложения в реализацию проекта оцениваются в 1,12 млрд юаней ($172 млн долл США).

Но, похоже, это только закалило сотрудников Sichuan Road & Bridge Group, которые за 70 с лишним лет с момента создания корпорации построили более 2000 крупных мостов и в общей сложности более 20 000 километров дорог как внутри страны, так и за рубежом, конечно же, высокого качества. SRBG также удалось выйти на рынок строительства высокоскоростных поездов, длиннопролетных мостов в глубоководных районах и сложных геологических туннелей большой протяженности.

И, безусловно, мы еще услышим об уникальных объектах, возведенных специалистами корпорации, которая, кстати, входит в ТОП 500 крупнейших компаний Китая. Как не раз повторяла сотрудник SRBG, переходя от одного стенда к другому, все объекты построены с высочайшим качеством и в срок. Поистине с каждым новым мостом поднимается все выше и имидж страны, и имидж самой компании. И секрет ее успеха, безусловно, в технологиях, толковом управлении, в ответственном отношении рабочих к поставленным задачам, трудолюбии и таланте китайского народа. Но еще, думается, и в гордости за свою страну. Эту гордость я особенно почувствовала во время недавнего посещения Китая: она буквально сквозила в каждом из моих собеседников. И в этом тоже, видимо, кроется феномен модернизации в китайском стиле, подразумевающей могущество страны и возрождение китайской нации.


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URL: https://www.vb.kg/440282
Теги:
дороги, Китай, мост, строительство, сотрудничество
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