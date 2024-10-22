Жылдыз Полотова: До конца года в КР будет создано 250 тысяч рабочих мест

Министр труда, социального развития и миграции КР Жылдыз Полотова рассказала агентству "Кабар", какие работы проводятся по защите прав кыргызстанских мигрантов в России.

Напомним, глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров с 19 октября находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Его сопровождают члены кабинета министров.

По словам Полотовой, сегодня в РФ по официальным данным в трудовой миграции находятся более 350 тысяч кыргызстанцев. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 411 тысяч кыргызстанцев. "В рамках официального визита главы кабмина Акылбека Жапарова в Россию, практически на каждом совещании и встречах затрагиваются вопросы по облегчению пребывания наших мигрантов в РФ", - сказала она.

Глава Минтруда рассказала, что в 2022 году в ноябре в РФ было создано представительство Министерства труда, социального развития и миграции. В этом представительстве трудятся 11 сотрудников, 9 из которых напрямую занимаются вопросами защиты прав мигрантов.

Со стороны представительства с 2022 года кыргызстанцам были возвращены более 73 млн рублей не выплаченной заработной платы. В этом году с начала года около 40 млн рублей были выплачены.

"Конечно, в сфере миграции вопросов очень много, но мы активно работаем над решением их проблем. В рамках инициатив президента Садыра Жапарова и согласно решению главы кабмина Акылбека Жапарова, по республике будет создано более 250 тыс. рабочих мест, из них 38 тысяч - предназначены для трудовых мигрантов. Все эти рабочие места созданы в рамках открытия новых промышленных предприятий и соцобъектов. С начала года 9,5 тысяч граждан, которые стояли на учёте в Минтруда, были обеспечены работой", - сказала Ж.Полотова.

Глава ведомства отметила, что вместе с тем, чтобы кыргызстанские молодые люди на трудовом рынке не столкнулись с трудностями, ведомство организовывает бесплатные профобучения. "Все наши курсы отвечают рыночным требованиям, и за короткий срок готовят квалифицированных современных специалистов",- подытожила чиновник.