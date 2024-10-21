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Мораторий на сбор дикорастущих лекарственных растений в КР введен на 3 года

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С целью восстановления, сохранения и предотвращения исчезновения редких дикорастущих лекарственных растений из-за неконтролируемого сбора на территории Кыргызстана кабинетом министров КР введен мораторий на сбор этих растений на три года, включая эндик (макротомия (Macrotomia DC). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Эндик (макротомия (Macrotomia DC). - ценное лекарственное растение, известное своими противовоспалительными, антисептическими и другими свойствами. Однако чрезмерная заготовка в последние годы поставила этот вид под угрозу исчезновения. Запрет на сбор позволит растению восстановиться и продолжать выполнять важную роль в экосистеме.

Помимо арнебии, мораторий распространяется на такие растения, как макротомия (Macrotomia DC), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L) и лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch). Эти растения играют важную роль в поддержании биоразнообразия в стране, и их защита способствует сохранению экологического баланса.

Министерство природных ресурсов и экологии Кыргызской Республики напоминает гражданам о необходимости соблюдать ограничения и воздерживаться от сбора этих растений. В случае незаконного сбора, реализации сырья дикорастущих растений и (или) их частей, предусмотрено наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5 500 сомов) и на юридических лиц - 170 расчетных показателей (17 000 сомов) в соответствии со статьей 264 Кодекса КР о правонарушениях.

Обращаем внимание, что охота за корнями исчезающего растения эндик в Чаткальском районе Джалал-Абадской области привела к трагическим последствиям, закончившимся смертью шести человек в горах Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/440299
Теги:
мораторий, Кыргызстан
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