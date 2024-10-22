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Инфляция в КР показала рост почти во всех сферах: от услуг до продуктов

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- Виктория Гунгер
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Инфляция в Кыргызстане в сентябре повысилась до 4,9%, после 3,8% месяцем ранее. Продовольственная инфляция повысилась до 2,0% после 0,4% и 0% в июле, августе соответственно. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

По мнению аналитиков, ускорение показателя сформировано за счет роста цен на мясо на 5,3%, на фоне высокого спроса со стороны зарубежных потребителей.

"Инфляция в сфере услуг повысилась до 9,3% в сентябре с 7,3% месяцем ранее, что связано с удорожанием услуг образования на 14,2%. Рост цен на алкоголь и табачные изделия на 10,2% связан с повышением акцизов. Инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 5,6%. Полагаем, что в IV квартале 2024 года инфляция будет находиться в целевом диапазоне 5-7%", - говорится в обзоре ЕАБР.


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URL: https://www.vb.kg/440306
Теги:
ЕАБР, инфляция, ЕАЭС, Кыргызстан
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