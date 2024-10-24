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Клиентка "Оптима Банка" жалуется на качество обслуживания в отделении

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- ВБ
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Читательница издания vb.kg Тамара обратилась с жалобой на работу отделения Оптима Банк, расположенного на улице Абдрахманова (пересечение с улицей Боконбаева). По словам читательницы, обслуживание в банке оставляет желать лучшего. Она отметила, что сотрудники не проявляют должного внимания к клиентам, а время ожидания в очереди значительно затянулось.

"Я пришла открыть счет, но простая процедура заняла больше часа. Кроме того, сотрудники не всегда были в состоянии ответить на мои вопросы, что добавляло недоразумений", - рассказала она.

В ответ на жалобу читательницы другие клиенты также начали делиться своим опытом работы с Оптима Банк, отмечая аналогичные проблемы.

"Я тоже заметила, что обслуживание стало хуже. Раньше было проще получить нужную помощь, а теперь, кажется, что сотрудники не хотят работать", - поделилась одна из посетительниц.

Тамара обратилась к руководству банка с просьбой обратить внимание на уровень обслуживания и улучшить условия работы для клиентов.

"Я надеюсь, что моя жалоба поможет другим клиентам, и банк начнет работать над улучшением качества обслуживания", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/440338
Теги:
банковский сектор, Бишкек
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