Граждан, обвиняемых в беспорядках в KFC, заключили под стражу до 20 декабря

Свердловский районный суд Бишкека 22 октября 2024 года удовлетворил ходатайства следственной группы УВД Свердловского района о заключении под стражу четырех обвиняемых, причастных к организации беспорядков в одном из ресторанов сети KFC. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда.

Согласно решению суда, обвиняемые Ж. уулу С., К. уулу А., К. уулу Б. и Т.И.Ш. будут находиться под стражей до 20 декабря 2024 года. Все они были задержаны милицией вскоре после инцидента. Следственные органы сочли необходимым применить меру пресечения в виде ареста, чтобы предотвратить возможные риски.

Мера пресечения была утверждена на основании ходатайств начальника Следственной службы ГОМ-6 УВД Свердловского района.

Напомним, что инцидент произошел 18-19 сентября 2024 года, когда группа мужчин устроила акцию с надписью "Бойкот", что привело к нарушениям общественного порядка.