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В Ысык-Атинском районе до конца года завершат ремонт 2-х крупных БДР

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В Ысык-Атинском районе в 13 км от районного центра города Кант и в 21 км от Бишкека ведётся капитальный ремонт БДР "1 Май". Работы начаты в апреле текущего года и планируются завершить к концу ноября этого года.

БДР предназначен для подпитки ВБЧК (Восточный Большой Чуйский канал). Площадь повышения водообеспеченности орошаемых земель составляет 7822 га, земли расположены между участковым распределителем Р-20 и р. Аламедин. На сегодняшний день работы выполнены на 85%

Кроме этого, в Ысык-Атинском районе в 12,5 км от районного центра города Кант и в 24 км от Бишкека ведётся капитальный ремонт БДР "Ивановка". БДР предназначен для орошения.

Площадь повышения водообеспеченности орошаемых земель составляет 700 га. Капитальный ремонт начался 22 августа . Срок завершения конец 2024 года.

Отметим, что капитальный ремонт проводится за счёт республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/440349
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