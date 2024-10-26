В России с 1-го сентября 2025 года запретят три вида ПЭТ-упаковки. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Прежде всего под запрет попали многослойные и цветные ПЭТ-бутылки, используемые в пищевой промышленности. Изменения не коснутся голубой, зеленой, коричневой, белой и бесцветной тары. Также будет запрещено производство ПЭТ-упаковки с этикетками из поливинилхлорида (ПВХ), за исключением термоусадочных наклеек.

Запрет связан с тем, что утилизация таких видов отходов невозможна, либо затруднительна. Заменить их должна упаковка, которую можно отсортировать и переработать. Например, прозрачная тара стандартных цветов или полимерная упаковка из мономатериалов.