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Избегайте поспешных и резких решений. Гороскоп с 28 октября по 3 ноября

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Для этой недели характерна двойственная энергетика. С одной стороны, резкие действия, подталкивающие к масштабным преобразованиям, могут приводить к разрушительным последствиям. Воздержитесь от агрессивности в высказываниях, рискованных, непродуманных инвестиций и покупок. Всё это грозит конфликтами и потерями. Повышен риск аварий, происшествий на дорогах, а потому проявите осторожность и бдительность. Непростые погодные условия, природные происшествия также могут вносить свою лепту. С другой стороны, продуманная, взвешенная тактика позволит избежать рисков, провести переговоры в конструктивном русле, достичь прогресса в делах и учёбе. Внимание и забота по отношению к близким улучшат личные отношения. Вместе с началом ноября начинается новый лунный цикл. Новолуние состоится 1 ноября в 18 часов 47 минут бишкекского времени (15 часов 47 минут московского времени). В октябре постарайтесь завершить важные и значимые дела, а в день Новолуния, 1 ноября, стройте планы на будущее, мечтайте, загадывайте желания. Старт новым проектам можно давать уже со 2 ноября. Понедельник благоприятен для рутинных дел. Удачны продуманные покупки. С понедельника по среду – удачное время для посещения парикмахера, косметолога. Вторник, среда и четверг подходят для поиска компромиссных решений в возникших спорах и конфликтах. В пятницу сосредоточьтесь на построении планов, а суббота подходит для совершения продуманных инвестиций, но не в кредит. Воскресенье располагает к поездкам, крупным покупкам, а также вечеринкам и свиданиям.

Овен – возникшее недопонимание удастся быстро устранить благодаря обстоятельному разговору. Он сгладит возникшие шероховатости и восстановит гармонию в личной жизни. Благодаря росту доходов казна пополнится, но возникнет масса вариантов по вложению денег. Поставьте приоритетом траты на дом, вложения в свой бизнес и покупки. Эти траты оправдают себя. Вас попытаются втянуть в инвестиции, которые приведут к потере денег, что станет одной из причин конфликтов с домочадцами.

Телец – спорами вопросы не решить. Обсуждение может затянуться, существенно усложнив положение. Попробуйте сменить тактику, подходы. Уход от спорных вопросов, позволит обсудить новые идеи, которые дадут старт перспективным проектам, помогут прийти к пониманию с деловыми партнёрами и друзьями. Дополнительные финансовые поступления позволят совершить выгодные покупки. Во время поездок не спешите. Повышен риск происшествий.

Близнецы – казна продолжит пополняться, но важно не только заработать деньги, но ещё и направить их в правильное русло. Попав под влияние слухов и непроверенной информации, вы можете ринуться в инвестиции, которые из-за непродуманности способны привести к крупным потерям. Опираясь на собственный опыт и знания, вы извлечёте пользу из полученных доходов. С пользой пройдут встречи с руководством и посещение различных инстанций. Можно заниматься документами.

Рак – обижаясь на замечания, вы даёте возможность провокаторам втянуть вас в конфликт. У вас будет предостаточно полезного общения, а потому не тратьте свою энергию на споры и выяснение отношений. Вероятны продуктивные поездки, участие в различных мероприятиях, на которых вы расширите круг общения. Удастся проявить себя в учёбе. Достигнутый успех откроет двери для участия в международных образовательных программах.

Лев – кардинальные преобразования неуместны, поскольку могут поставить под вопрос последние достижения на работе. Возникшее на этом фоне переутомление способно привести к обострению хронических заболеваний. Прежде чем тревожиться, услышав негативные известия, оцените свои ресурсы. Благодаря интуиции, вы удачно разместите деньги, а также заметите возможности для дополнительных заработков, для которых не придётся идти на большие жертвы.

Дева – некоторые знакомые в вашем окружении будут искать повод для конфликта, придираясь буквально к каждому вашему слову и действию. Дайте им спокойно покинуть ваш круг общения, не вступая в словесную перепалку. В общении недостатка не будет. Полученные предложения станут основой нового сотрудничества, в рамках которого будут реализованы ваши идеи. Больше обычного ожидается поездок и участия в публичных мероприятиях. Удастся реализовать своё стремление работать иди учиться за рубежом.

Весы – обходите стороной спорные, способные привести к противостоянию, как дома, так и на работе. Обходя стороной острые углы, вы продолжите значимый диалог с руководством и влиятельными людьми. От их решения будут зависеть доходы, судьба собственного бизнеса и перспективы карьерного роста. Грамотно выстроенная стратегия позволит достичь делаемые цели. Удачны покупки и сделки с недвижимостью. Судьбоносный разговор предстоит с родственниками и любимым человеком.

Скорпион – заостряя внимание на резкость собеседников, вы можете потерять эмоциональное равновесие и наговорить лишнего, в том числе в соцсетях. В таком состоянии за руль лучше не садиться. Проявив мудрость и не ввязавшись в обмен колкостями, вы преуспеете в деловых переговорах, учёбе, а также амурных отношениях. Поездки в этом случае сложатся благополучно. Возможно получение подарка от таинственного поклонника.

Стрелец – избавившись от тревог и навязчивых грустных мыслей, вы избежите ловушки соблазнов, сохранив финансы. Восстановив душевное равновесие, вы с удвоенными силами приметесь за работу, пополнив казну. Удастся получить дополнительную работу, либо добиться улучшения условий на текущей. Немного фантазии и собственный бизнес также пойдёт в гору. Свободное время посвятите отдыху и здоровью. Предпринятые меры предотвратят ухудшение здоровья.

Козерог – отнеситесь с пониманием к категоричности некоторых знакомых, деловых партнёров и домочадцев. Продолжая предложенную ими риторику, вы рискуете погрузиться в пучину конфликтов. Вовремя переключив внимание на общение, доставляющее позитивные эмоции, вы преуспеете в делах и учёбе, весело проведёте время в хорошей компании. С пользой пройдут поездки, как деловые, так и развлекательные. Стоит заняться отправкой писем, посылок.

Водолей – в начале недели руководство и влиятельные люди не будут церемониться в выражениях, но это не повод бросать работу и начатое дело. Эмоции утихнут, появится конструктивное общение, благодаря чему увеличатся доходы, будут оформлены важные документы. Успешные решения помогут продвинуться по карьерной лестнице, либо развить собственный бизнес. В течение всей недели позаботьтесь о здоровье. Эмоциональные перепады могут стать причиной обострения хронических заболеваний, а также аварийных ситуаций.

Рыбы – коллеги, знакомые и любимый человек склонны обижаться из-за мелочей. Не заостряйте внимания на их резкие реплики, а если кто-то решит уйти из вашего круга общения, примите такой поворот событий. Свято место пусто не бывает и новые знакомства пойдут на пользу делам, а также личной жизни. Свежие идеи положат начало реализации оригинальных проектов, круто поменяв как деловую сторону жизни, так и личную. С людьми, которые останутся в вашей жизни, отношения выйдут на новый уровень. Возможны незапланированные дальние поездки.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/440450
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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