Порыв трубопровода в столице: районы, где отключили горячую воду и тепло

Сегодня, 28 октября на участке улицы Токтогула между улицами Шопокова и Абдрахманова произошел порыв трубопровода.
Благодаря оперативным действиям специалистов МП "Бишкектеплосеть" место порыва быстро локализовано, сразу начаты работы по откачке воды, определено точное местоположение и характер повреждения для проведения ремонтных работ.
Заместитель мэра Талайбек Байгазиев совместно с заместителем директора департамента топливно-энергетического комплекса Мирланом Энназаровым выехали на место и взяли ситуацию под личный контроль, чтобы ускорить восстановительные работы и минимизировать неудобства для горожан.
В связи с порывом трубопровода временно отключены от отопления и горячей воды следующие объекты:
ул. Токтогула, 77, 75;
ул. Абдырахманова, 137, 141, 143, 145;
ул. Киевская, 44, 58, 60;
пр. Чуй, 96.
Подача тепла в район планируется к 20:00.
МП "Бишкектеплосеть" просит жителей отнестись с пониманием к временно причиненным неудобствам.
Справка: Этой тепловой сети 37 лет - она построена в 1987 году и уже отслужила свой нормативный срок службы. Диаметр трубы составляет 273 мм.