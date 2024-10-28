Порыв трубопровода в столице: районы, где отключили горячую воду и тепло

Сегодня, 28 октября на участке улицы Токтогула между улицами Шопокова и Абдрахманова произошел порыв трубопровода.

Благодаря оперативным действиям специалистов МП "Бишкектеплосеть" место порыва быстро локализовано, сразу начаты работы по откачке воды, определено точное местоположение и характер повреждения для проведения ремонтных работ.

Заместитель мэра Талайбек Байгазиев совместно с заместителем директора департамента топливно-энергетического комплекса Мирланом Энназаровым выехали на место и взяли ситуацию под личный контроль, чтобы ускорить восстановительные работы и минимизировать неудобства для горожан.

В связи с порывом трубопровода временно отключены от отопления и горячей воды следующие объекты:

ул. Токтогула, 77, 75;

ул. Абдырахманова, 137, 141, 143, 145;

ул. Киевская, 44, 58, 60;

пр. Чуй, 96.

Подача тепла в район планируется к 20:00.

МП "Бишкектеплосеть" просит жителей отнестись с пониманием к временно причиненным неудобствам.

Справка: Этой тепловой сети 37 лет - она построена в 1987 году и уже отслужила свой нормативный срок службы. Диаметр трубы составляет 273 мм.