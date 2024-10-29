Уже в наличии в O!Store – встречайте все модели iPhone 16 (оригинал!)

В сети O!Store стартовали продажи новой линейки iPhone 16 во всех цветах – успейте забрать свой любимый!

Сеть магазинов O!Store работает с официальным поставщиком Apple и выполняет все требования закона по регистрации новых устройств. Это значит, что вы получаете:

оригинальное, новейшее устройство, зарегистрированное на территории Кыргызстана и готовое к использованию; 100% качество с официальной гарантией 1 год.

По акции, в период с 28 октября по 30 ноября 2024 года, при покупке любой модели покупатели получат оригинальный чехол Apple в подарок.

Этот смартфон называют новым шедевром в мире мобильных технологий. iPhone 16 – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и инновации в мире мобильных технологий. Благодаря выдающимся характеристикам камеры, процессора и дизайна, этот смартфон станет верным спутником в повседневной жизни и помощником в реализации творческих и деловых идей.

Все новые смартфоны 16 линейки заряжаются ещё быстрее, работают ещё производительнее. Обновление получили и камеры для записи пространственных фото и видео, у сверхширокоугольного модуля разрешение увеличилось до 48 Мп, а iPhone 16 Pro получил перископический модуль с пятикратным оптическим приближением.

Без ИИ не обошлось – все смартфоны 16 серии поддерживают функции на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. С его помощью можно генерировать текст, создавать уникальные картинки и эмодзи.

Убедиться в подлинности приобретенного устройства можно по уникальному идентификатору - номеру IMEI/MEID.

В наличии также фирменные аксессуары к смартфонам – чехлы, стекла, кабели, адаптеры.

Есть удобная рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса и переплаты.

Берите сейчас – платите потом, не откладывайте мечту!

Оригинальные iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, зарегистрированные на территории КР, можно заказать с доставкой онлайн на сайте ostore.kg, а также приобрести в магазинах O!Store, расположенных по следующим адресам:

"ЦУМ" - пр. Чуй, 155, 1-й этаж; "Азия Молл" - пр. им. Ч.Айтматова, 3; Vefa - ул. Горького, 27/1, 1-й этаж; "Дордой Плаза" - ул. Ибраимова, 115, с западной стороны ТЦ, слева от входа с ул. Ибраимова; и в O!Store по адресу: Абдрахманова 170/2.

В регионы можно заказать через местные магазины O!Store.

Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

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