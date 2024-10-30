Организатор или инноватор: какому из 5 типов легче создать бизнес?

Собственный бизнес позволяет обрести финансовую независимость и значительно повысить уровень жизни. Однако, создать успешную компанию удается не всем. Упростить задачу можно, если открывать бизнес в партнерстве с крупным брендом. Кроме того, большую роль играет личность предпринимателя, его сильные и слабые стороны. Вместе с международным маркетплейсом Ozon разбираемся, какие типы бизнесменов встречаются чаще всего и какие личные качества помогают добиться успеха.

Ozon – один из крупнейших международных маркетплейсов на территории СНГ. Аудитория площадки насчитывает 51,1 млн активных покупателей и постоянно растет. Компания активно развивает логистическую сеть во всех странах присутствия и в том числе, предлагает предпринимателям открывать пункты выдачи заказов Ozon. Партнерство с маркетплейсом позволяет открыть свой бизнес легко и с минимальными вложениями, ведь Ozon помогает на каждом этапе и даже выплачивает до 540 000 сом в первые полгода работы, чтобы помочь новым ПВЗ выйти на самоокупаемость. Как различные типы предпринимателей строят успешный бизнес на ПВЗ?

Финансисты

Это люди, которые легко ориентируются в цифрах. Они склонны собирать и анализировать информацию, а потом принимать решения на основе точных данных. Финансисты ставят долгосрочные цели и достигают их благодаря тщательному планированию, им важно на старте понимать финансовые перспективы проекта.

Для этого типа предпринимателей важно, что сотрудничество с Ozon дает все преимущества франшизы, но при этом не требует серьезных стартовых вложений, так как паушальный взнос отсутствует. Также они высоко ценят финансовую поддержку в первые шесть месяцев, так как выплачиваемые маркетплейсом суммы позволяют сэкономить на аренде и зарплатах на старте, пока бизнес раскручивается и выходит на окупаемость.

Инноваторы

Этот тип предпринимателей стремится всегда оставаться на острие технологического прогресса. Они любят пробовать новые идеи, не боятся рисковать и хотят постоянно развиваться. Инноваторы ценят партнерство с Ozon, так как считают, что за маркетплейсами будущее и хотят быть частью современного мира. Действительно, онлайн-шопинг постепенно завоевывает сердца покупателей, ведь намного удобнее выбрать и заказать все в одном месте и забрать по дороге домой, чем тратить время на посещение множества разных магазинов.

Кроме того, инноваторам нравится технологичность этого бизнеса. У предпринимателя есть удобное приложение, позволяющее отслеживать местонахождение товара на складе, личный кабинет, где в пару кликов можно сформировать всю финансовую отчетность, а также большая база знаний, отвечающая на любые вопросы.

Продажники

Предприниматели такого типа харизматичны, легко находят общий язык с людьми и могут продать все что угодно. Они отлично чувствуют потребности людей, знают, что в какой момент необходимо предложить и как выстроить долгосрочные доверительные отношения с клиентом. Владельцы ПВЗ этого типа предоставляют клиентам высокий уровень сервиса и дружеское участие, благодаря чему покупатели выбирают их пункт снова и снова, увеличивая оборот точки и доход бизнесмена.

Трансформаторы

Этот тип предпринимателей фокусируется на решении социальных проблем и улучшении жизни общества. Они часто используют бизнес-модели с социальным уклоном и хотят не просто получить прибыль, но и сделать этот мир лучше. Бизнес на открытии ПВЗ Ozon привлекает их возможностью создания дополнительных рабочих мест. Пункты выдачи работают по единому графику с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных, а значит на каждую точку требуется 2-3 сотрудника. Кроме того, благодаря маркетплейсу развивается местный бизнес, а покупатели получают возможность заказывать множество товаров из разных стран по выгодным ценам.

Организаторы

Это те самые люди, которые умеют превращать идеи в реальный бизнес. Организаторы все систематизируют, легко управляют людьми и процессами и обязательно добиваются цели. Часто именно такие предприниматели не останавливаются на одной точке, а организуют целую сеть, которая успешно функционирует и приносит стабильный высоки доход.

Организаторы ценят Ozon в качестве партнера за четкую структуру и понятные регламенты. Открыть пункт выдачи можно всего за две недели, подробный брендбук дает полное понимание требований к помещению и ремонту, а все вопросы легко решить с территориальным менеджером или обратившись в техподдержку.

Открыть пункт выдачи заказов Ozon легко, требуется всего несколько простых шагов.

Найти помещение, проверив локацию на наличие программ поддержки и потенциальную доходность с помощью карты зон финансовой поддержки. Заполнить заявку, согласовать помещение и подписать договор аренды и контракт с Ozon. Сделать косметический ремонт в соответствии с брендбуком, а также подобрать сотрудников. Маркетплейс предоставит вывеску и все брендированные материалы от обоев до плакатов и табличек, а также поможет с обучение персонала. Согласовывать все детали и приступить к работе.

Конечно, любые типажи весьма условны и чаще всего человек сочетает в себе качества сразу нескольких типов, однако обычно некоторые черты характера все же преобладают. Запустить успешный бизнес в партнерстве с Ozon легко, поэтому этот вариант подходит любому предпринимателю. Узнать подробности и заполнить заявку можно на сайте маркетплейса.