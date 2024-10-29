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"С мая 2025 года новые самолеты начнут совершать рейсы во все регионы КР"

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- Бакыт Басарбек
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Второй из четырех самолетов, приобретенных аэропортом для обслуживания внутренних рейсов, прибудет сегодня, третий - в январе, а четвертый - в мае. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, таким образом, с мая 2025 года все четыре самолета начнут совершать рейсы во все регионы страны, предоставляя полноценное обслуживание для жителей.

"Аэропорты Таласа, Нарына, Каракола, Казармана и Кербена, которые не функционировали последние 30 лет, начнут свою работу. На данный момент они полностью готовы принимать самолёты.

Кроме того, в ближайшие годы будет восстановлен аэропорт Токтогула, который также сможет принимать рейсы в будущем.

По всей стране оживает малая авиация. В ближайшем будущем начнут функционировать небольшие аэродромы для малых самолётов, которые ранее использовались для лёгкой авиации, включая "кукурузники"".


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URL: https://www.vb.kg/440490
Теги:
Кыргызстан, самолеты
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