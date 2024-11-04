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Можно давать старт новым делам и проектам. Гороскоп с 4 по 10 ноября

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Неделя созидательна, чему в большей мере будет способствовать энергия растущей Луны. Удастся справиться с тягой к необдуманным преобразованиям Принятые решения окажут положительный эффект на дела, учёбу и досуг. Можно давать старт новым делам и проектам. Лишь эмоциональные качели могут создавать суеты, подталкивая к излишествам. Сумев противостоять соблазнам, вы совершите удачные покупки, и не растранжирите деньги на развлечения. Понедельник и вторник благоприятны для поездок, как деловых, так и развлекательных. Располагают к общению, обучению. Дни удачны для посещения парикмахера и косметолога. Среда и четверг благоприятны для крупных сделок, в том числе недвижимости, инвестиций и покупок. Возможно восстановление деловых и личных отношений. Можно посещать парикмахера, но косметологические процедуры на лице не желательны. Пятница и суббота – врем неожиданных встреч, незапланированных поездок и досуга. Дни благоприятны для развития онлайн бизнеса. Стричь волосы и ногти не желательны. Воскресенье располагает к романтике и творчеству.

Овен – отношения с руководством преодолеть фазу кризиса и можно будет решать накопившиеся проблемные вопросы, заниматься оформлением документов. Время на праздное общение, вечеринки и развлекательные поездки не теряйте. Вы сможете достичь прогресса в делах и учёбе, а потому сосредоточьтесь на встречах и поездках, которые имеют практичное значение. Удастся решить вопросы с поставками товара или посылок, а также определиться в дальнейшим направлением обучения.

Телец – появятся варианты решения возникших ранее проблем, восстановится дружеское и деловое общение. Появится настроение для встреч, как деловых, так и развлекательных. А возможно вам удастся совместить досуг и дела. Благополучно сложатся поездки. Финансовые поступления возможны, но в то же время могут стремительно возрасти расходы. Не теряйте головы от многочисленных рекламных предложений. Либо скидка окажется фиктивной, либо купленные вещи не пригодятся.

Близнецы – уделите больше времени делам, а также переговорам и встречам, которые способны повлиять на пополнение казны. После периода растрат удастся поправить финансовое положение. Разговоры с друзьями и близкими людьми могут нервировать, поскольку станет понятным что на вас пытаются переложить заботы, которые напрямую никакого общения к вам не имеют. Продолжайте заниматься своими делами, не поддаваясь на манипуляции.

Рак – удастся прийти к компромиссу как с деловыми партнёрами, так и домочадцами. Появится настроение для общения, поездок и досуга. Удастся реализовать свои давние планы и достичь делаемой цели. Возможно возобновление утраченных отношений. Работа будет спориться, но об отдыхе не забывайте. Переоценив силы, вы рискуете ухудшить самочувствие. Особое внимание важно уделить пояснице.

Лев – самочувствие начнёт улучшатся и появятся силы для деловых встреч и поездок, учёбы и общения. Постарайтесь не уходить с головой в досуг и веселье. Праздность не лучшим образом отразятся на отношениях, поскольку развлечения могут наскучить, и начнутся споры, обвинения в неудачном выборе досуга. Деловые встречи и поездки создадут основу для дальнейшего развития. Можно заниматься вопросами логистики, отправкой посылок и грузов.

Дева – ожидается больше обычного поездок, общения, участия в различных мероприятиях. Домочадцы начнут по-своему завидовать вашим успехам, пытаясь переключить внимание на себя и своих капризах. Справившись с давлением домочадцев, вы достигните заметных результатов, что отразится и на финансовом положении. Возможны дополнительные доходы, которые позволят заняться покупками. Выгодными будут и сделки с недвижимостью.

Весы –вопросы, вызывавшие до недавних пор конфликты, найдут своё решение. Благополучно будут получены необходимые документы, а домочадцы перестанут устраивать скандалы без очевидного повода. Восстановившаяся стабильность на работе положительно отразится на материальном положении и можно ожидать финансовых поступлений. Поездки в целом сложатся удачно, но не переборщите с развлечениями. Особенно остерегайтесь ушибов.

Скорпион – эмоции от полученных ранее известий улягутся и можно будет принять взвешенное решение, особенно касающихся поездок, сотрудничества с людьми издалека и учёбы. Встречи с давними друзьями поднимут настроение, а в личной жизни наступит пора романтики. Финансовые поступления порадуют, поскольку благодаря им удастся сделать важные приобретения.

Стрелец – финансовое положение начнёт постепенно восстанавливаться, но при совершении покупок и инвестиций, всё же не стоит спешить. Несмотря на то, что поездок и общения станет больше, всё же удастся побаловать себя отдыхом и восстанавливающими процедурами. Лишь непостоянство домочадцев и близки людей может выбивать из колеи. Часто меняющееся настроение и запросы способны будут ввести в ступор.

Козерог –примените своё красноречие на работе, отстаивая свои идеи и проекты, а не в спорах с домочадцами. Оригинальный ход ваших мыслей приведёт к успеху в делах и учёбе, что не только повысит самооценку, но и доходы. Дополнительные финансовые поступления позволят совершить давно задуманные покупки. В походы по торговым центрам возьмите с собой домочадцев. Вы сумеете восстановить мир в доме, а совместно сделанные покупки окажутся более удачными.

Водолей –можно и дальше пребывать в тревогах, вспоминая недавние неудачи и неприятные разговоры, а можно сменить обстановку. Поделившись своими мыслями с друзьями, вы получите положительный отклик, что поднимет настроение. Домашние дела, которых накопилось немало, также помогут отвлечься от грустных размышлений. Преобразив обстановку в доме, позвольте себе отдых, а косметологические и профилактические процедуры. Занявшись собой, вы восстановите здоровье.

Рыбы – ваше мнение наконец-то будет услышано. Коллеги, знакомые и близкие люди перестанут устраивать споры по каждому пустяку, а при обсуждении важных вопросов к вашим рекомендациям, основанных на опыте, начнут прислушиваться. Удастся принять участие в различных деловых и развлекательных мероприятиях. Лишь с руководством и влиятельными людьми диалог может не сложится. Громогласные обещания скорее всего так и повиснут в воздухе.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/440613
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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