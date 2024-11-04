Кабмин КР намерен увеличить помощь детям до трех лет в 2026-2027 годах

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на ежегодном Национальном форуме, посвященном теме "Человеческий капитал и устойчивое развитие", обозначил основные направления и приоритеты государственной политики в области дальнейшего развития и укрепления человеческого капитала. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Президентом страны в качестве краеугольного камня всей государственной политики заложена задача трансформации школьного образования. Программа в буквальном смысле называется "Алтын Казык" ("Полярная Звезда"), потому что обеспечение наших детей крепким фундаментом знаний и навыков, которые им позволят стать и оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся мире является путеводной звездой всей нашей работы", - сказал Акылбек Жапаров, добавив, что на сегодняшний день полностью обновляется вся учебно-методологическая база школы, все учебники, программы и стандарты.

Глава кабинета министров подчеркнул необходимость срочно реформировать школьные и университетские программы, добавив в них навыки, востребованные в будущем, такие как цифровая грамотность, критическое мышление и экологическая осведомленность.

"При этом у нас нет времени на раскачку и адаптацию. Мы не можем себе позволить годами экспериментировать, пилотировать и апробировать. Время ускорилось. Именно сегодня решается вопрос, какое место каждая нация займет в мировом распределении труда и богатств в середине этого века и дальше. Завтрашнее место нашей нации в мире, судьба всего нашего многонационального народа и каждой его семьи определяется сегодня состоянием нашей школы. Многие неправильно понимают и сводят всю суть вопроса к увеличению 12-летнего образования. Это вовсе не так. Речь не идет о механическом продлении сегодняшней, безнадежно устаревшей школьной программы и, будем откровенны, очень низкого качества преподавания. Еще раз повторяю, школа сегодня должна измениться полностью. Такая же задача стоит и перед нашими университетами", - сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что на сегодняшний день Кыргызстан активно инвестирует в раннее развитие детей. Планомерно наращиваются усилия по расширению охвата услугами детских садов. Только за этот год доля детей в детских садах доведена с 28 до 35%, а некоторые кардинальные меры на местах должны уже в ближайшие месяцы довести охват до 40%.

"Мы придаем приоритетное значение раннему детскому образованию, здравоохранению и питанию, создавая основу для долгосрочного обучения и здоровья. Мы намерены в 2026-2027 годах значительно расширить уровень и обьем охвата предоставления социальной помощи детям, особенно в возрасте до трех лет", - сказал он.

Акылбек Жапаров также подчеркнул, что кабинет министров продолжит активно работать по преодолению цифрового разрыва, особенно в сельских районах, улучшая доступ к интернету, онлайн государственным услугам и предлагая программы цифровой грамотности.

"Министерство здравоохранения продолжит повышать уровень общественного здоровья и благополучия. По мере восстановления и дальнейшего улучшения инфраструктуры, мы должны уделять приоритет мерам профилактики заболеваний, таким как регулярные медицинские осмотры и санитарное просвещение, чтобы снизить бремя предотвратимых заболеваний. Важное место здесь играют обсуждаемый проект национальной программы по реновации и строительству 20-25 новых территориальных больниц на 180, 300 и 500 коек", - сказал он.

Кроме того, председатель кабинета министров отметил, что в следующем году правительство намерено развивать экосистему, поддерживающую стартапы и малый бизнес, женское и молодежное предпринимательство с помощью доступа к финансированию, грантов, налоговых льгот и программ инкубации.