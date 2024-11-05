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В Кыргызстане налоговые поступления достигли 6,5 млрд сомов за три месяца

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с августа по октябрь 2024 года, после вступления в силу изменений в законодательство о налогообложении и социальном страховании, собрала 6 млрд 536,6 млн сомов подоходного налога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в бюджет поступило подоходного налога: в августе - 1 млрд 938,5 млн сомов, в сентябре - 2 млрд 304,6 млн сомов, в октябре - 2 млрд 293,5 млн сомов. Сборы подоходного налога в сентябре и октябре увеличились на 721,1 млн сомов по сравнению с августом.

Кроме того, количество наемных работников, указываемых в отчетах, увеличилось на 37 527 человек. В октябре фонд заработной платы возрос на 2 млрд 851,3 млн сомов по сравнению с августом.

С начала сентября 52 758 субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций подтвердили применение тарифа страховых взносов в размере 12,25%. Эти результаты достигнуты в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики "О создании благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства и повышении заинтересованности застрахованных лиц в государственном социальном обеспечении", который установил новую ставку страховых взносов на уровне 12,25% вместо прежних 27,25%.


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URL: https://www.vb.kg/440642
Теги:
налоги в Кыргызстане
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