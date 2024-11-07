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Ветслужба КР выполнила план поступлений в бюджет на 178% за 10 месяцев

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- Светлана Лаптева
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР "Об утверждении единого реестра государственных услуг государственных органов и их ведомственных учреждений" на счёт ветеринарной службы за 10 месяцев поступило 178 407,8 тысяч сомов.

Из этой суммы: на заработную плату потрачено 107 044,7 тыс. сомов, в Социальный фонд перечислено 18 465,2 тыс. сомов, на подоходный налог – 10 704,5 тыс. сомов. План ветеринарной службы на 2024 год составлял 91 688,0 тыс. сомов, но за 10 месяцев выполнен на 178 407,8 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/440654
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