Ветслужба КР выполнила план поступлений в бюджет на 178% за 10 месяцев

В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР "Об утверждении единого реестра государственных услуг государственных органов и их ведомственных учреждений" на счёт ветеринарной службы за 10 месяцев поступило 178 407,8 тысяч сомов.

Из этой суммы: на заработную плату потрачено 107 044,7 тыс. сомов, в Социальный фонд перечислено 18 465,2 тыс. сомов, на подоходный налог – 10 704,5 тыс. сомов. План ветеринарной службы на 2024 год составлял 91 688,0 тыс. сомов, но за 10 месяцев выполнен на 178 407,8 тысяч сомов.