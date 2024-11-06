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В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет

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- Светлана Лаптева
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Российским властям предложили запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков.

"В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию "АВАНТИ" с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки", - цитируют письмо "Известия". По словам Янсукова, на данный момент в Сети действует более 10 тыс. различных сайтов террористической направленности. Кроме того, угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и "группы смерти".

В связи с этим Янсуков предлагает обязать соцсети производить регистрацию пользователей исключительно при предоставлении фотографии паспорта, который выдается в России с 14 лет. При этом ранее зарегистрированные пользователи должны будут пройти повторную проверку. Подобная система успешно используется в каршеринге и других финансовых сервисах, подчеркнул Янсуков.

Работу соцсетей, которые откажутся выполнять это требование, необходимо будет ограничить, добавил президент "АВАНТИ". "Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений", - заключил Янсуков.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разработать законопроект, который запретит детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до 18 лет разрешит только с согласия родителей. Волынец также ссылалась на большое количество обращений от родителей, чьи дети в соцсетях попали в деструктивные сообщества, в том числе связанные с суицидальным поведением, экстремизмом и ЛГБТ-пропагандой.

В пример детский омбудсмен привела западный опыт. Так, с 1999 года в Европейском союзе работает программа Safer Internet Еврокомиссии, а с 2016 года там действует закон о защите данных, запрещающий детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях без согласия родителей или опекунов. Подобный запрет есть и в США, где минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях - 13 лет. "Это не только дело семьи, это все-таки еще и задача государства - максимально оградить детей от негативного влияния и от опасности", - подчеркивала Волынец.

Источник: moscowtimes


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URL: https://www.vb.kg/440658
Теги:
несовершеннолетние, Россия, социальные сети
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