В Казахстане просят снизить нормы сахара в меню детских садов и школ

Снизить нормы сахара в меню детских садов и школ требуют в новой петиции, запущенной в Казахстане

Инициативная группа казахстанцев при поддержке врачей запустили петицию с требованием снизить нормы по сахару для детских дошкольных и школьных учреждений. Сейчас, как утверждают авторы инициативы, они превышают международные рекомендации в 2-3 раза.

"Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, избыток сахара в детском питании негативно сказывается на физическом развитии ребенка. На данный момент имеющиеся нормы РК по сахару в 2-3 раза превышают допустимые лимиты международных организаций в сфере здравоохранения. Ожирение и связанные с ним заболевания становятся все более распространёнными среди детей, и сбалансированное питание играет ключевую роль в формировании их здоровья", - говорится в петиции.

Авторы, ссылаясь на данные Казахской академии питания, пишут, что распространенность избыточного веса и ожирения среди детей до 5 лет увеличилась с 9% до 13,4% за 20 лет с 1995 по 2014 год. Для детей от 5 до 9 лет этот показатель составил 17,6%. в 2014 году, продемонстрировав рост до 20,6% к 2020 году:

"При этом по результатам исследования 2020 года мы видим, что 67% детей не едят овощи каждый день, у 63% детей нет фруктов в ежедневном рационе, 16,7% детей каждый день пьют сахаросодержащие напитки. А ведь в соответствии с международными рекомендациям именно достаточное потребление овощей и фруктов и других продуктов, богатых пищевыми волокнами, а также снижение в рационе продуктов с добавленным сахаром, способствует профилактике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других неинфекционных заболеваний".

В документе, прикреплённом к петиции, отмечается, что согласно приказу "Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания" дневная норма по сахару на ребенка в возрасте от 7 лет составляет 36,5-50 граммов. Вместе с тем нормы одноразового питания для школьников рекомендуют 7-9 граммов сахара и 5 граммов меда, итого 12-14 г сахара только за один прием пищи.

"Однако фактически сахара в меню казахстанских детских садов и школ еще больше, ведь норма по сахару указана в регулирующих документах как минимальная. И помимо сладких блюд, напитков и выпечки сахар согласно технологическим картам добавляется в супы, салаты, подливу, вторые блюда. Сахар присутствует в сладких соках, йогуртах и кисломолочных продуктах. Согласно приказу "Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания":

норма сахара для ребенка 7-10 лет составляет 13,33 кг в год это примерно 36,5 г сахара в день.

Кондитерские изделия - 15,82 кг в год. Точно высчитать количество сахара невозможно, но можно предположить, что обычно там 25% сахара, а это примерно еще 12 г сахара в день.

Мед - это тот же сахар. Норма по меду - 4,59 кг в год = плюс 12,6 г в день в дополнение к сахару и кондитерским изделиям Итого минимум 70,1 г добавленного сахара (около 14 чайных ложек ) рекомендуется употреблять в день детям в возрасте 7-10 лет! Напомним, международные нормы указывают границу в 24-25 граммов (всего 5 чайных ложек)".

По мнению создателей петиции, рацион с 5 и более порциями овощей и фруктов в день оказывает благоприятное влияние на когнитивные способности ребенка и способствует поддержке иммунных функций организма.

"В связи с вышеупомянутыми рисками для здоровья в связи с избыточным потреблением сахаросодержащих продуктов и напитков мы крайне обеспокоены здоровьем наших детей и предлагаем пересмотреть нормы по сахару, меду, кондитерским изделиям для дошкольных и школьных образовательных учреждений Казахстана".

Также предлагается вместо сахара добавлять в выпечку сладкие фрукты и овощи, увеличить нормы по овощам, фруктам, цельнозерновым и бобовым продуктам.

Источник: czhr.kz