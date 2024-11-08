В Ошской области спецтехнику передали специалистам Минсельхоза КР

В Ошской области состоялась передача специализированной техники для региональных представительств и отделов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, передано 15 единиц специальной техники и механизмов. А именно: Ошскому главному управлению водного хозяйства - 1 большой с удлиненной стрелой эксковатор на гусеничном ходу; 8 - эксковаторов с удлиненной стрелой на колесном ходу каждому из 7 районных управлений водного хозяйства в т.ч. управлению Найманского водоранилища.

А так же 1 бульдозер, 1 самопогружающий автобетоносмеситель Чон-Алайскому райводхозу; 1 автоманипулятор Кара-Суйскому райводхозу; 1 Фронтальный погрузчик Алайскому райводхозу; 1 Фронтальный погрузчик Узгенскому райводхозу.

Отметим, что недавно при участии Президента Садыра Жапарова Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручили более ста едениц новой современной техники, а районным управлениям аграрного развития было передано 40 служебных автомобилей.