Погода
$ 86.12 - 86.58
€ 92.55 - 93.55

В Ошской области спецтехнику передали специалистам Минсельхоза КР

217  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ошской области состоялась передача специализированной техники для региональных представительств и отделов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, передано 15 единиц специальной техники и механизмов. А именно: Ошскому главному управлению водного хозяйства - 1 большой с удлиненной стрелой эксковатор на гусеничном ходу; 8 - эксковаторов с удлиненной стрелой на колесном ходу каждому из 7 районных управлений водного хозяйства в т.ч. управлению Найманского водоранилища.

А так же 1 бульдозер, 1 самопогружающий автобетоносмеситель Чон-Алайскому райводхозу; 1 автоманипулятор Кара-Суйскому райводхозу; 1 Фронтальный погрузчик Алайскому райводхозу; 1 Фронтальный погрузчик Узгенскому райводхозу.

Отметим, что недавно при участии Президента Садыра Жапарова Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручили более ста едениц новой современной техники, а районным управлениям аграрного развития было передано 40 служебных автомобилей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440676
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  