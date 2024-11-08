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В Бишкеке прошел "Quiz Night" на тему "Что ты знаешь о выборах?"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошла интеллектуальная игра "Что ты знаешь о выборах?", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Международным фондом избирательных систем (IFES).

Мероприятие, приуроченное к предстоящим выборам депутатов местных кенешей и Дню журналистов, собрало представителей СМИ, пресс-служб государственных органов и гражданского общества, желающих проверить и расширить свои знания о выборах.

Игра состояла из нескольких тематических раундов, направленных на проверку знаний участников в области избирательного законодательства и процессов голосования. Среди вопросов, вызвавших особый интерес, был вопрос о количестве депутатов, которые будут избраны в городские кенеши Бишкека и Оша в соответствии с новым законодательством. Это помогло участникам актуализировать свои знания о последних изменениях и их возможном влиянии на местное управление.

Некоторые вопросы затрагивали тему инклюзии, например, необходимость включения в списки кандидатов с инвалидностью. Это подчеркивало стремление кыргызской избирательной системы к равенству и доступности представительства для всех групп населения.

Особое внимание было уделено мерам противодействия злоупотреблениям на выборах, включая наказание за использование административного ресурса и подкуп избирателей. Участники могли проверить свои знания о наказаниях, предусмотренных для нарушителей, и напомнить себе о важности соблюдения выборного законодательства.

Вопросы о молодежи и её участии в выборах, такие как процент молодых избирателей на последних выборах, акцентировали внимание на важности активного вовлечения молодого поколения в политическую жизнь страны. Кроме того, рассматривались правила агитации, например, запрет на размещение агитационных материалов у определённых объектов и требования к их содержанию.

По итогам подсчета правильных ответов лидерами оказались три команды:

1-е место - команда "Айсулуу"

2-е место – команда "Толк деле жок"

3-е место – команда "Кооперация Q".


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URL: https://www.vb.kg/440698
Теги:
выборы, Кыргызстан, СМИ
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