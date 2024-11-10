4 спортсмена из Оша стали лучшими на Кубке мира по таэквандо ITF

С 2 по 8 ноября в городе Ташкент проходил Кубок мира по таэквондо ITF. В данном турнире в составе национальной сборной команды Кыргызской Республики приняли активное участие 13 спортсменов из города Ош. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По данным мэрии, 4 спортсмена завоевали золотые медали, 3 спортсмена – серебряные и 2 - бронзовые медали. Помимо этого, трое спортсменов заняли второе место в командных спаррингах в составе сборной республики.

В целом в данном турнире приняли участие порядка 1200 спортсменов из 34 стран. Соревнования проводились в дисциплинах "формальный комплекс", "формальный комплекс – группа", "весовая категория", "спарринг – командные соревнования".

Сборная команда из Кыргызстана в общекомандном зачёте заняла 3 место.

Помимо этого, тренер из города Ош Фаррух Садыков в качестве судьи международного класса принял активное участие в обслуживании соревнований на данном Кубке Мира.

Список спортсменов из города Ош, занявших призовые места на Кубке Мира по таэквондо ITF:

1 место – Азимов Адиль (до 35 кг) в возрастной категории 10-11 лет;

1 место - Карашев Кудайназар (до 50 кг ) в возрастной категории 12-13 лет;

1 место - Муйдинов Ясин (до 35 кг) в возрастной категории 12-13 лет;

1 место - Калибекова Каныкей (до 46 кг) в возрастной категории 16-17 лет;

2 место - Эрмаматов Умарали (до 45кг) в возрастной категории 12-13лет;

2 место - Джамалова Сафина (38+ кг) в возрастной категории 8-9 лет;

2 место - Курманбекова Нагима (до 55 кг ) в возрастной категории 14-15 лет;

3 место - Тургуналиева Аймина (до 46кг ) в возрастной категории 16-17лет;

3 место - Абдисаламов Алихан (до 40кг) в возрастной категории 12-13 лет.

Базанова Медина и Тургуналиева Аймина в возрастной категории 16-17 лет в командном спаринге в составе сборной заняли 2 место. Также Карашев Кудайназар занял 2 место в командном спаринге в весовой категории 12-13 лет.