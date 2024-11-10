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В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек

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Число погибших при теракте в пакистанском городе Кветта выросло до 24, ранения получили 46 человек, сообщает издание Dawn со ссылкой на данные полиции.

По уточненным данным, взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени, незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей.

"В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения", - сообщил комиссар Кветты Хамза Шафкат, отметив, что помимо мирных жителей при взрыве погибли также сотрудники правоохранительных органов.

Представитель властей призвал общественность не отправляться на место теракта или больницы, где находятся раненые, отметив, что "в подобных инцидентах существует риск двойных нападений".

"Сейчас мы оцепили город и проводим проверку. Любые собрания запрещены", - добавил Шафкат.

По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/440709
Теги:
Пакистан, погибшие, теракт
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