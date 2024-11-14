Президент Беларуси на СОР 29 в Баку призвал от слов перейти к делу

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил лидеров крупных стран в игнорировании зеленой повестки, которую они же и инициировали. Глава республики очень резко отозвался о лидерах крупных государств, которые и производят большую часть парниковых выбросов в уклонении от серьезных решений, важных для всего мира.

"Здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата. Но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат на нашей планете.

Так что, стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня (те. - Прим. ред.), которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того - саботируют. То ли еще будет после (прошедших. - Прим. ред.) президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Встает вопрос: так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность - нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем.

Единственно, хотел бы поздравить своего коллегу (Президента Азербайджана. - Прим. ред.) с прекрасной организацией этого сложного саммита.

Но те, кто сегодня думает, что пронесет, отсутствуя на этом саммите… Не пронесет! Шторм в Соединенных Штатах Америки, недавно Валенсия (речь о наводнении. - Прим. ред.) - погибли люди. Это говорит о том, как мы "улучшаем" наш климат.

Я это откровенно говорю потому, что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Мы жестко выполняем все обязательства, которые взяли на себя. Но поскольку из-за вот такого махрового бюрократизма Секретариата ООН за три минуты практически сказать невозможно что-то, я ограничусь буквально несколькими предложениями.

Первое. Климат изменился, это данность. Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом.

Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками.

Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция позиционируется как более экологически безопасная альтернатива. Но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции.

Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий. Не на словах, а на деле. Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах", - сказал он.