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Язык познания мира и науки: где в КР можно подтянуть знание русского языка

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- Алина Мамаева
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Русский язык для кыргызстанцев - это не просто язык межнационального общения, это еще и доступ к мировым научным трудам, более качественному образованию и возможность популяризации собственной культуры.

Учитывая, как много русский язык дает гражданам Кыргызстана, это оправдывает высокий уровень владение русским языком в республике. Однако без постоянной поддержки любой язык умирает. И это хорошо осознают, как в Бишкеке, так и Москве. Отсюда и недавняя инициатива по запуску Центра дополнительного образования при Ошском государственном педагогическом университете.

В начале ноября в Ошском государственном педагогическом университете открыли центр дополнительного образования. Он создан в рамках реализации российской государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". В новом центре в Оше кыргызстанцы будут осваивать программы по изучению русского языка и общеобразовательным предметам на русском языке. Кроме того, в его стенах планируют проводить учебно-методические мероприятия по поддержке учителей.

Что важно, изучать русский язык и культуру здесь смогут все желающие - не важно являются они студентами, школьниками или просто жителями города, которые хотят повысить свой уровень языка. А таких в Оше много. Именно поэтому в южной столице это уже второй центр изучения языка Пушкина. Первый открылся при представительстве "Россотрудничества" еще в конце 2023 года. Подобные центры работают также в Канте, Нарыне и Таласе.

Помимо этого, в рамках еще одной программы - "Российский учитель за рубежом" - в этом учебном году более чем в 50 школах страны работают 120 педагогов из России. И в ближайшее время их число планируют увеличить до 150 человек.

Несмотря на предпринимаемые нашими странами усилия, нам еще есть к чему стремится. По словам министра образования и науки Догдуркул Кендирбаевой, в стране по-прежнему не хватает учителей-предметников, преподающих на русском языке. Сожаления по этому поводу она выразила послу России. По данным министра, в школах с русским языком обучения не хватает более 800 педагогов, особенно преподавателей дисциплин естественно-математического профиля. Кендирбаева предложила учесть это при подготовке специалистов в вузах России, поскольку в Кыргызстане практически не ведется подготовка специалистов такого профиля.

Открытие образовательных центров - это одна из инициатив по поддержке русского языка в Кыргызстане, которые реализует Россия. Важным шагом в этом направлении также стали договоренности, достигнутые между правительствами наших стран о строительстве в республике девяти российских школ - в каждой области, а также в Бишкеке и Оше.

Согласно взятым на себя российской стороной обязательствам школы будут построены в течение ближайших трех лет, до 2027 года. Три первые школы, старт строительству которых дали Садыр Жапаров и Владимир Путин, откроют свои двери в Бишкеке, Баткене и Караколе уже в сентябре 2025 года.

Появление этих школ имеет огромное значение не только для популяризации русского языка, но и образования в целом. В республике не хватает общеобразовательных учебных заведений. В этом контексте строительство девяти общеобразовательных школ, способных вместить 11 тысяч учеников по всей стране - это огромная поддержка. Особенно если учесть, что все эти учебные учреждения будут построены за счет российского бюджета. Они обойдутся казне России в 4,5 млрд рублей или 500 млн рублей каждая.

Эти школы будут оснащены самыми передовыми технологиями, в каждой будет собственный бассейн, футбольное поля и другая спортивная инфраструктура. В каждом учебном заведении планируется разместить по 68 классов. Обучение будет вестись по образовательным стандартам обеих стран кыргызскими и российскими учителями. Благодаря этому выпускники этих школ получат одновременно аттестаты Кыргызстана и России. Что важно, для кыргызстанцев обучение абсолютно бесплатно.

"Мы познаем мир через русский язык. Через него мы знакомимся с наукой, технологиями, культурой. Это мощный инструмент, который мы унаследовали от Советского Союза и продолжаем использовать. Русский язык связывает нас, и мы выросли на произведениях Чехова, Тургенева, Достоевского, Бердяева. Мы думаем на русском. Повторю, русские - это не нация, а состояние души. Я кыргыз, но я также русский. Русский - это не этническая принадлежность, а определение. Русский язык играет для нас ключевую роль. У нас есть русская школа, построенная при поддержке фонда, и это отличное учреждение. И, конечно, тот, кто хорошо знает русский язык, является более образованным человеком, потому что знание языка открывает доступ к образованию и культуре", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Поддержка России развитие русского языка в Кыргызстане, а также внутренний интерес граждан к языку дают свои плоды. Сегодня наша страна демонстрирует самый высокий показатель среди стран Центральной Азии и СНГ по числу граждан, владеющих русским языком. Он составляет 73%.

Немалую роль в этом сыграла и трудовая миграция. Не секрет, что благодаря созданным в России условиям, кыргызстанцы часто стремятся в российские города на заработки. Многие, приезжают в Россию уже с хорошим знанием языка, а для тех, кому необходимо его подтянуть существует ряд возможностей - это сделать. Российские власти сами заинтересованы в этом.

Недавно, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил закрепить уровни владения русским языком для мигрантов с учетом потребностей при трудоустройстве, повседневном общении, а также социальных и культурных норм поведения. Также, глава государства предложил выработать единый алгоритм работы с детьми мигрантов, не владеющими русским языком.

Еще одним фактором, который влияет на хороший уровень владение русским языком это то, что в самой республике с каждым годом становится все больше совместных кыргызско-российских предприятий. Только в 2023 году в стране было запущено более 370 предприятий с российским капиталом.

Таким образом роль русского языка для Кыргызстана сложно переоценить. Он был и остается языком межнационального общения, а владение русским языком является залогом построения успешной карьеры и получения высокооплачиваемой работы, причем не только в Кыргызстане и России, но и во всех странах СНГ.

Без знания русского языка Кыргызстан по-настоящему не смог бы участвовать в интеграционных процессах с Россией. Понимая это РФ оказывает всеобъемлющую помощь нам в развитии образования на русском языке, популяризации русского языка, а также культурному сближению наших народов.

"Русский язык является основным языком познания мира, философии, науки. Мы читаем на русском, и все важнейшие классические произведения переведены на этот язык. К сожалению, переводы на кыргызский язык зачастую оставляют желать лучшего. Хотя есть и качественные переводы, но их немного. Я верю, что русский язык в Кыргызстане будет продолжать развиваться, и русская цивилизация останется важной частью нашего общего культурного наследия", - заключил Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/440807
Теги:
русский язык, Кыргызстан
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