За неполные три года чистая прибыль Кумтора превысила $1 млрд 77 млн

Чистая прибыль проекта "Кумтор" превысила 1 млрд 77 млн долларов за неполные три года с момента его перехода в государственную собственность. Об этом сказал Председатель Кабинета Министров- Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, где рассматриваются отчет Кабинета Министров Кыргызской Республики об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2023 год и о проекте Закона "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов".

"В горнодобывающей отрасли благодаря политической воле нашего Президента Садыра Жапарова произошли не революционные, а эволюционные события – впервые за 30 лет фактически защищены экономические, национальные и экологические интересы кыргызского государства. За 27 лет было произведено 400 тонн золота, и всего лишь 100 млн долларов дивидендов поступило от Кумтора, а на сегодняшний день за 2,5 года было произведено 38 тонн золота и получен 291 млн долларов в качестве дивидендов, при этом налоговые и другие платежи в бюджет за 3 года составили 990 млн долларов", – сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабинета Министров также добавил, что впервые в истории страны на геологические исследования было выделено 1 млрд сомов, и горнодобывающие предприятия за 3 года принесли стране доход в размере 111 млрд сомов.

"На перспективу до 2030 года. Уважаемые депутаты, в мире появился термин "критические минералы". На территории Кыргызстана отечественные геологи открыли более 5000 месторождений полезных ископаемых, геолого-экономический потенциал наших недр – это сотни миллиардов долларов", – отметил он.