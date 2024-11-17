Садыр Жапаров: За последние 30 лет в КР произошли 3 революции из-за выборов

За последние 30 лет в Кыргызстане произошли 3 революции, и все они случились из-за выборов - либо парламентских, либо президентских. Об этом сегодня журналистам заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, по этой причине президент дважды сделал заявления к народу, в начале выборной агитации и через свою страницу в соцсетях, потому что нужно было четко донести до народа, что выборная система и власть улучшились и народ теперь сам должен выбирать.

"Раньше выборная система не была автоматизированной, мы печатали бюллетени в "Учкуне" и грузовиками доставляли до регионов, раздавали на участки с запасами. Бывали случаи, когда голос одного подделывали для другого. Сейчас в выборной системе нет человеческого фактора, все делает урна, и подсчитывает и выдает бюллетени. А итоги по всей ресрублике выйдут вечером, и за 20-30 минут подсчитают. После регистрации избирателю выдается только один бюллетень. Этот человек не сможет проголосовать еще в другом месте в течение дня. Нет "каруселей", как раньше, из одного села возили в другое. Хочу обратиться ко всем! До вечера есть еще время, приходите и участвуйте в выборах, граждане от 18 до 100 лет, вне зависимости кем вы являетесь, обязательно участвуйте в выборах, не ради меня, а ради себя! Потому что выигравший кандидат или партия будут решать вашу судьбу на ближайшие 5 лет. Многие не придают этому значения. Они будут распределять бюджет, решать, куда направлять деньги, давать согласие на закрепление бюджета. Если, как раньше, придут коррупционеры, подкупщики голосов, они своруют эти деньги. Если народ проведет чистые выборы, то такого больше не будет. Раньше местные кенеши назначали и снимали акимов большинством голосов", - заявил он.

Источник: Кабар