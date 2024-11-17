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ЦИК КР: с начала выборной кампании поступила информация по 49 нарушениям

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Координационную группу оперативного реагирования (КГОР) ЦИК КР с начала выборной кампании и по сегодняшний день поступила информация по 49 нарушениям – сообщил заместитель председателя ЦИК КР и руководитель КГОР ЦИК КР Т.Шайназаров.

Статистика по поступившим заявлениям, обращениям и сигналам следующая:

  1. нарушения условий предвыборной агитации – 17,
  2. распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидата – 6,
  3. злоупотребление административным ресурсом – 2,
  4. нарушения, связанные с избирательными фондами кандидатов – 2,
  5. возможный подкуп голосов избирателей – 9,
  6. нарушения прав участников избирательного процесса – 2,
  7. нарушения по регистрации/отмены регистрации кандидатов – 6,
  8. иные нарушения – 5.

Большинство нарушений зарегистрировано в г. Бишкек – 17. В Ошской области нарушений – 6, в Жалал-Абадской – 1, Чуйской – 16, Таласской – 6, Нарынской – 2, Иссык-Кульской области – 1.

В соответствии с законодательством по всем нарушениям приняты меры. В частности, наложено 11 штрафов, вынесено 11 предупреждений кандидатам или политическим партиям, установлено 20 непотвержденных фактов правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела. Отменены 1 регистрация политической партии и 4 решения территориальных избирательных комиссий.


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URL: https://www.vb.kg/440858
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, местные выборы
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