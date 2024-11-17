ЦИК КР: с начала выборной кампании поступила информация по 49 нарушениям

В Координационную группу оперативного реагирования (КГОР) ЦИК КР с начала выборной кампании и по сегодняшний день поступила информация по 49 нарушениям – сообщил заместитель председателя ЦИК КР и руководитель КГОР ЦИК КР Т.Шайназаров.

Статистика по поступившим заявлениям, обращениям и сигналам следующая:

нарушения условий предвыборной агитации – 17, распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидата – 6, злоупотребление административным ресурсом – 2, нарушения, связанные с избирательными фондами кандидатов – 2, возможный подкуп голосов избирателей – 9, нарушения прав участников избирательного процесса – 2, нарушения по регистрации/отмены регистрации кандидатов – 6, иные нарушения – 5.

Большинство нарушений зарегистрировано в г. Бишкек – 17. В Ошской области нарушений – 6, в Жалал-Абадской – 1, Чуйской – 16, Таласской – 6, Нарынской – 2, Иссык-Кульской области – 1.

В соответствии с законодательством по всем нарушениям приняты меры. В частности, наложено 11 штрафов, вынесено 11 предупреждений кандидатам или политическим партиям, установлено 20 непотвержденных фактов правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела. Отменены 1 регистрация политической партии и 4 решения территориальных избирательных комиссий.