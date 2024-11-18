Погода
$ 86.50 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

МВД КР сообщило о 96 нарушениях на выборах, возбуждено 10 уголовных дел

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На выборах в местные кенеши в МВД КР поступило 96 общих сообщений о нарушениях. Среди них есть как подтвержденные, так и не подтвержденные. Об этом сообщил начальник отдела следственной службы МВД Кыргызстана Султан Макилов.

По его словам, по десяти сообщениям были возбуждены уголовные дела.

"Семь случаев связаны с подкупом избирателей, а также в Бишкеке возбуждено три уголовных дела, в Чуйской и в Таласской областях по два. Остальные случаи включают хулиганство, кражу баннеров и призывы к массовым беспорядкам", - отметил Макилов.

В обеспечении порядка на выборах работали более 15 тысяч сотрудников милиции. В настоящее время работа продолжается в отдельных регионах.

Напомним, в селе Тепке Ак-Сууйского района сегодня, 18 ноября, избирательный участок №3092 открылся для голосования.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440888
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан, уголовное дело, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  