МВД КР сообщило о 96 нарушениях на выборах, возбуждено 10 уголовных дел

На выборах в местные кенеши в МВД КР поступило 96 общих сообщений о нарушениях. Среди них есть как подтвержденные, так и не подтвержденные. Об этом сообщил начальник отдела следственной службы МВД Кыргызстана Султан Макилов.

По его словам, по десяти сообщениям были возбуждены уголовные дела.

"Семь случаев связаны с подкупом избирателей, а также в Бишкеке возбуждено три уголовных дела, в Чуйской и в Таласской областях по два. Остальные случаи включают хулиганство, кражу баннеров и призывы к массовым беспорядкам", - отметил Макилов.

В обеспечении порядка на выборах работали более 15 тысяч сотрудников милиции. В настоящее время работа продолжается в отдельных регионах.

Напомним, в селе Тепке Ак-Сууйского района сегодня, 18 ноября, избирательный участок №3092 открылся для голосования.

Источник: Кабар