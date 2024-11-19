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Как родственникам из КР приехать в РФ на могилку солдата, погибшего в ВОВ?

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С 1 сентября 2024 в Кыргызстане начало действовать постановление кабинета министров республики, согласно которому потомки тех, кто считался пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны, могут бесплатно, за счет государства посетить места их захоронения в России.

"ВЭС-24" решил выяснить, как выполняется постановление чиновников у семейной пары активистов-поисковиков Гульнуры и Каныбека Мырзакановых, очень известных в Кыргызстане благодаря безвозмездной помощи по поиску своих предков.

Поясним, что еще с лета 2021 года в КР вступил в силу закон, согласно которому государство должно помогать родственникам солдат посещать места обнаружения останков. Его инициаторами стали как раз супруги Мырзакановы.

- Закон действовал, но средства на него не выделялись. Решили начать выделять с сентября 2024 года. Однако чиновничий документ такие условия, которые не позволяют поехать многим родственникам, - поясняет наш собеседник.

Главное, что препятствует, - это требование, чтобы родственник погибшего воина получал не более 6900 сомов (это прожиточный минимум в КР на сегодняшний день, который сейчас сравнялся с минимальной пенсией).

-У нас у всех пенсии не менее 9000 сомов, хотя и этих денег мало на что хватает, - констатирует Каныбек.

- То есть, по факту, создан финансовый барьер, который просто не позволяет получить компенсацию от государства. Кроме того, никак не компенсируется проезд по самой России и проживание в гостиницах. И это совершенно неправильно, поскольку и билеты на наземный транспорт, и номера в отелях сейчас совсем не дешевые, - подчеркивают собеседники.

Мырзакановы лично наведались в министерство труда, соцразвития и миграции Кыргызстана. Приехали и рассказали о том, что невозможно использовать полученное по закону право. Там поисковиков заверили, что приняли к сведению их доводы.

- Кроме того, я разговаривал с одним из депутатов ЖК, она обещала донести это до своих коллег, - продолжает наш собеседник.

Тем не менее, какие-то существенные поправки в закон и постановление возможны лишь к следующему году, текущий уже подходит к концу, да и холодно уже для дальних поездок.

Даже если нам сейчас дадут билеты, никто уже не поедет, ждем следующей весны, - резюмирует Каныбек Мырзаканов.

Справка "ВЭС 24"

Жители города Канта - Каныбек и Гульнура Мырзакановы готовы помочь каждому кыргызстанцу в поиске пропавших в 1941-1945 годах. Свою поисковую деятельность они начали с 2009 года, вдохновившись очень долгими, но успешными поисками захоронения деда Каныбека по материнской линии. Со временем появился общественной фонд " Эрдик-Подвиг". На данный момент его деятельность уже позволила найти последнее пристанище более чем 2500 земляков.


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URL: https://www.vb.kg/440908
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, поиски
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