В КР численность лиц старше 60 лет к 2050 году увеличится почти в три раза

Предварительный расчет Индекса активного долголетия для Кыргызстана (ИАД), основанный на данных официальной статистики и проведенных исследований, показал, что в Кыргызстане потенциал активного долголетия не реализован более, чем на 60 процентов. С учетом того, что по прогнозам, тенденция к старению населения приобретет отчетливый характер и численность лиц старше 60 лет к 2050 году увеличится почти в три раза, необходимо формировать соответствующую государственную политику активного долголетия.

Об этом шла речь на Консультативной встрече по обсуждению предварительного расчета Индекса активного долголетия в Кыргызской Республики, организованном ОО "Ресурсный центр для пожилых" в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане (ЮНФПА).

На встрече обсудили предварительные итоги расчета Индекса активного долголетия (далее ИАД), реализованного для Кыргызской Республики и рекомендации.

Состоялся обмен мнениями по тому, как организовать статистику и обеспечить международную сопоставимость национального ИАД, и самое важное - пути его улучшения.

Индекс активного долголетия - это многомерный инструмент, который измеряет степень участия пожилых людей в социальной и экономической жизни, создавая доказательную базу для политики в сфере старения. ИАД помогает выявлять области для улучшения социальной поддержки и инфраструктуры, служит стабильным показателем для мониторинга эффективности мер и легко интерпретируется по сравнению с отдельными индикаторами. В Кыргызстане ИАД может стать полезным инструментом для Министерства труда, социального обеспечения и миграции, поддерживая совершенствование программ активного долголетия. Однако важно помнить, что ИАД не оценивает уровень благосостояния пожилых людей напрямую: более высокий показатель активности не всегда означает их благополучие.

Активное долголетие является ключевым подходом, направленным на раскрытие потенциала стареющего общества для решения двух взаимосвязанных задач: (1) содействие социальному и экономическому развитию общества и (2) улучшение качества жизни пожилых людей. Основной целью в рамках этого подхода становится продление активной фазы жизни и поддержание высокого уровня жизненной активности людей пожилого возраста на протяжении долгих лет.