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Россиян предупредили о подорожании коньяка и водки с 1 января 2025 г

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- Светлана Лаптева
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В России цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 15-17% в 2025 году. Такой прогноз "Газете.Ru" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Цены на крепкий алкоголь в декабре 2024 года останутся на текущем уровне. Однако с 1 января 2025 года ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Поэтому рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка", - допустил экономист.

По его словам, минимальная розничная цена - это нижний предел стоимости легального спиртного, произведенного из качественного сырья с уплаченными налогами. Эта цена растет из-за увеличения затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты, добавил Щербаченко.

По словам экономиста, с 1 января 2025 года минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут так:

• на водку: до 349 рублей за 0,5 л (с текущих 299 рублей);

• на коньяк: до 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);

• на бренди: до 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).

"Люди с ограниченным бюджетом могут обращаться к дешевым альтернативам, что приводит к потреблению нелегального алкоголя и опасных суррогатов", - заключил экономист.

Введение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь задумывалось в качестве барьера против нелегальной продукции. Однако после внедрения системы ЕГАИС в 2017 году контроль за оборотом алкоголя стал строже, это сделало невозможным попадание контрафакта в легальную розницу.

Ранее россиян предупредили о подорожании вина.


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URL: https://www.vb.kg/440911
Теги:
алкоголь, Россия, цены
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