В КР к 2030 году валовый сбор кукурузы будет доведена до 1 млн тонн

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Ассоциация кукурузоводов КР подписали меморандум о сотрудничестве.

Цель подписанного Меморандума - это проведения согласованных сторонами работ по обеспечению продовольственной безопасности страны. Ассоциация кукурузоводов КР берет на себя обязательство, что к 2026-2030 годах валовый сбор зерна кукурузы доведет до 1 млн. тонн, а производство сочных кормов из кукурузы и сорго до 2 млн. тонн.

Эти показатели будут достигнуты путем применения интенсивных технологий, не расширяя посевные площади, то есть со 100 тысяч гектаров получить 1 млн.тонн зерна кукурузы со средней урожайностью с каждого гектара по 10 тонн и по 50 тонн зеленой массы для заготовки сочных кормов с площади 40тысяч гектаров кукурузы и сорго.

Ассоциация в последние два года занимается внедрением в производство универсальной (на зерно, сено, силос) культуры сорго. Сорго культура устойчивая/выносливая к стрессовым условиям-засухоустойчивая, растет на малопродуктивных и засоленных землях и дает неплохие урожаи.

Во многих случаях сорго дает на 50-60% дешевый сочный корм по сравнению с кукурузой и при этом не уступает по качеству кормов. Например себестоимость 1 кг. кукурузного силоса 1,60 сомов а силос из сорго 0,65 сомов. Внедрение этой культуры также подпадает как раз под исполнение пункта: внедрение технологий в связи с изменением климата" Указа президента "О дальнейшем развитии АПК КР на 2025-2030 г.г.".

Ассоциации также проводит работы по обеспечению сочными кормами в высокогорных районах республики подобрав подходящие для этих регионов семена и разработав технологию выращивания- Кочкорский, Тюпский, Жеты Огузский, и районы Таласской области год за годом расширяет посевы кукурузы и сорго на силос.