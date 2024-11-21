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Фонд Footage запускает проект по борьбе с гендерным насилием в Кыргызстане

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Фонд Footage объявил о старте проекта "Power Tools: Диалог и сотрудничество в противодействии гендерному насилию", поддержанного посольством США в Кыргызстане.

Инициатива направлена на защиту пострадавших, развитие межсекторального сотрудничества и изменение устаревших культурных стереотипов. В рамках проекта пройдут вебинары, семинары и саммит с участием представителей правительства и гражданского общества. Итоги работы будут опубликованы в аналитической "Белой книге" с рекомендациями.

Партнером проекта выступает организация "Кыргыз Эл Агартуу". Проект укрепляет взаимодействие между правительством и общественными организациями, способствуя созданию безопасного и справедливого общества.


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URL: https://www.vb.kg/440963
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