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Оборот Ozon в КР в третьем квартале 2024 года показал рост в 11 раз

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Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за 3 квартал 2024 года. Компания показала максимальную скорректированную EBITDA за свою историю - показатель превысил 12,3 млрд сомов. Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 59% год к году и превысил 683,3 млрд сомов. При этом оборот Ozon в Кыргызстане за 3 квартал 2024 года вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Ozon продолжает инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры с фокусом на регионы. Благодаря этому число активных покупателей год к году увеличилось на 11 млн - 53,5 млн человек против 42,4 млн в 3 квартале 2023 года. Количество активных покупателей в Кыргызстане также значительно выросло за отчетный период - в более чем 6 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Продолжает расти и лояльность аудитории: по итогам квартала в среднем каждый покупатель делает заказ на Ozon уже 25 раз в год. В результате за 3 квартал 2024 года компания доставила 371,5 млн заказов - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В Кыргызстане количество заказов выросло в 12 раз год к году.

Достижение рекордного уровня EBITDA в 3 квартале 2024 года связано с ростом валовой прибыли, который был обеспечен за счет увеличения выручки финансовых сервисов и улучшения юнит-экономики. В 3 квартале 2024 года выручка группы выросла на 41% год к году до 146,5 млрд сомов за счет продолжающегося роста выручки от услуг и процентной выручки финтеха.

В сегменте электронной торговли Ozon продолжил инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры. С июля по сентябрь 2024 года компания нарастила логистические площади более чем в 1,5 раза год к году – общая площадь складской инфраструктуры под управлением Ozon превысила 3 млн квадратных метров. Ozon развивает логистическую инфраструктуру в Кыргызстане с начала 2023 года: в январе прошлого года компания запустила первый сортировочный центр в Бишкеке. Количество пунктов выдачи заказов Ozon по всей стране в 3 квартале 2024 года увеличилось в 7,5 раза год к году.

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 53,5 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 550 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/440968
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