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Танцоры из Кыргызстана стали вице-чемпионами Азии по бальным танцам

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20 ноября в Гонконге состоялся чемпионат Азии по спортивным бальным танцам "Asian Single Dance Championship-2024". Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным, в турнире принимали участие спортсмены из Китая, Японии, Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Китайский Тайбей, Кыргызстана и других Азиатских стран (более 10 стран). Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF и Азиатской Федерации танцевального спорта - "Dance Sport Asia" DSA.

Высокие результаты на этом турнире показали танцоры нашей Федерации Танцевального Спорта Кыргызской Республики.

Пара спортсменов танцоров Хасан Ибрагимов и Вероника Тян в Европейской программе, Чемпионата Азии "Asian Single Dance Championship -2024" завоевали две медали: бронзу и серебро, став вице-чемпионами Азии.

В рамках Чемпионата Азии состоялись международные соревнования "Hong Kong Open-2024", где наши соотечественники Хасан Ибрагимов и Вероника Тян, так же отстаивали звание лучших и завоевали серебряные медали. Таким образом, в копилке нашей страны 2 серебра и 1 бронза.

Наша страна была представлена в Европейской программе впервые на таком высоком уровне за всю историю танцевального спорта в Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/441001
Теги:
танцы, Кыргызстан
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