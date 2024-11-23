Более 700 тыс. женщин в КР обследованы в рамках акции "Женское здоровье"

В Бишкеке прошло пресс-кафе на тему "Результаты месячника Женское здоровье", организованное Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке швейцарского проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане". На встрече представители ведомства поделились итогами акции и подчеркнули важность профилактики и ранней диагностики заболеваний у женщин.

Неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и болезни органов дыхания, продолжают оставаться основными причинами смертности в Кыргызстане и в мире. Причинами их развития становятся неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем.

Как рассказал журналистам координатор программы здравоохранения организации HealthyFuture Айдаралиев Рахатбек, акция "Женское здоровье" проводится ежегодно в октябре. Ее цель - профилактика неинфекционных заболеваний и ранняя диагностика, что помогает выявить болезни на ранних стадиях.

"В прошлом году более 400 тысяч женщин прошли обследование в рамках акции. В этом году эта цифра выросла до более 700 тысяч. Это показательно, что женщины стали более внимательны к своему здоровью", - отметил Айдаралиев.

Одним из важных результатов акции стало выявление более 10 тысяч женщин с повышенным артериальным давлением, что требует регулярного контроля. Также выявлены подозрения на онкологию у 300 женщин, которые будут направлены на углубленное обследование. Эксперт подчеркнул, что ранняя диагностика онкологических заболеваний способствует успешному лечению и увеличивает шансы на полное выздоровление.

"Акция "Женское здоровье" продолжает приносить плоды, помогая женщинам своевременно выявлять угрозу для здоровья и принимать необходимые меры", - резюмировал Айдаралиев.