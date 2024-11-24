Геологи в провинции Хунань в КНР нашли запасы золота стоимостью в 82,8 млрд

Китайские геологи обнаружили огромные запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов в провинции Хунань. Об этом рассказали в Геологическом управлении провинции.

"Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн", - передает сообщение Геологического управления РИА Новости.

Там добавили, что было найдено более 40 золотоносных жил, с общими запасами 300,2 тонны и максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну. Китай остается крупнейшим добытчиком золота в мире. В 2023 году его доля от добычи составила 10%.

Источник: obzor.lt