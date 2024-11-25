Не спешите с выяснением отношений. Гороскоп с 25 ноября по 1 декабря

Меркурий начинает ретроградное движение с 26 ноября, которое продлится до середины декабря. Кстати, забегая вперёд сообщаю что с 5 декабря 2024 года начинает ретроградное движение Марс. Его ретроградное движение продлится практически до конца зимы. А это значит что начался длительной период задержек и пробуксовок в реализации намерений. В начатых в это время делах могут возникать различные преграды, а потому ремонт, строительство, заказ мебели лучше отложить на весну 2025 года. А в целом эта неделя созидательна, за исключением её начала. Кстати, календарная зима начнётся с Новолуния. В понедельник и вторник возможны интриги, просчёты, недопонимания в отношениях. Не спешите с выяснением отношений, дабы не усложнить всё ещё больше. С понедельника до среды – благоприятное время для посещения парикмахера и косметолога, для повторных процедур. Среда благоприятна для покупок, общения, нахождения компромиссов в общении. Четверг и пятница благоприятны для анализа документов, а также проделанной работы для устранения ошибок. Самое время избавляться от вредных привычек. На субботу важные встречи лучше не планировать. Завершается лунный цикл и важно не расходовать силы и энергию. Рекомендуется рассчитаться с долгами. В воскресенье, 1 декабря, Новолуние. Первые лунные сутки начнутся в 12 часов 21 минуту бишкекского времени (9 часов 21 минуту московского времени). Важно с этого момента строить планы и мечтать. Полезно загадывать повторные желания, которые однажды не сбылись, но хотелось бы их осуществить.

Овен – удастся воспользоваться упущенными возможностями, как в учёбе и работе. Так и в личной жизни. Дабы избавиться от угрызений совести, что однажды вы не решились на отважный шаг, вы сможете в этот раз смело заявить о себе во время презентаций и переговоров, направиться в поездку, а также устроить свидание и признаться в чувствах. Ответ может последовать не сразу и важно запастись терпением, но он будет положительным. В начале недели постарайтесь не мериться силами с руководством и влиятельными людьми. В конкурсе на тему кто кого перекричит победа достанется не вам.

Телец – в начале недели не суетитесь и не расстраивайтесь, услышав неприятную новость. Недоразумения, отравляющие общение, благополучно решатся, а вы сможете не спеша заняться делами, которых накопилось не мало, а также уделить время восстановлению здоровью и отдыху. Финансовые поступления ожидаются в объёме достаточном для оплаты важных счетов и совершении необходимых покупок. Можно рассчитывать и на подарок от близкого человека.

Близнецы – повремените с тратами денег в начале недели. Возникший ажиотаж приведёт к транжирству на ненужные покупки и неудачные развлечения. Недопонимания возможны и с любимым человеком. Справившись с соблазнами и ревностью, вы отлично проведёте время. В течение недели ожидаются продуктивные деловые встречи, которые поставят точку в длительных переговорах, а также встречи с друзьями, проведение досуга с близким человеком. Поездки, которые откладывались по разным причинам, также состоятся. Возможно восстановление давних отношений.

Рак – не копите обиды на домочадцев за их резкие высказывания в начале недели. Вскоре они поймут собственную ошибку и конфликта удастся избежать. Сосредоточьтесь на работе. Давние предложения станут актуальными, что позволит пополнить казну, что будет весьма кстати ввиду стремительно приближающихся новогодних праздников и сезона корпоративов. Удачными будут покупки. Но учтите, что приобретать в рассрочку или кредит не желательно.

Лев – начало недели не лучшее время для обсуждения важных и конфиденциальных тем. Переданная вами информация обрастёт слухами, что добавит негатива в отношения. Начиная со среды в общение вернётся доверие. Деловые встречи и переговоры внесут лепту в развитие, хотя результат придётся подождать. Душевные разговоры и встречи вернут гармонию в личную жизнь. Возможны встречи после долгой разлуки благодаря приезду дорогого гостя, либо поездкам в которые отправитесь вы сами.

Дева – в начале недели захочется срочно что-то купить, либо потратить деньги на развлечения. И в том, и в другом случае вас ожидает опустошение казны. За покупками можно смело направляться после среды. В это же время появятся и доходы, благодаря дополнительной работе, либо карьерному росту. Развитие своего дела также позволит укрепить финансовое положение. Возможен возврат долгов, но одалживать деньги или брать новые кредиты не желательно.

Весы – повремените с резкими комментариями в адрес домочадцев и разберитесь в ситуации. Эмоции утихнут и возникшее недоразумение решиться. Неделя насыщена общением, встречами, поездками. Вернувшись к обсуждению ранее обсуждаемых проектов, вы дополните их свежими идеями и реализуете. В учёбе удастся преодолеть затруднения, пересдать тесты или экзамены. Досуг пройдёт насыщенно и увлекательно. Состоятся свидания, которые постоянно откладывались.

Скорпион – недоразумения в общения, возникшие в начале недели, довольно быстро разрешатся, а потому не спешите с выводами и комментариями. Обратите внимание на здоровье и будьте осторожнее во время поездок. Посвятите эту неделю работе, общению с руководством. Вы сможете решить застарелые проблемные вопросы. Завершить процесс оформления документов. Благодаря вашим хлопотам и расторопности пополнится казна, а доходы стабилизируются.

Стрелец – повремените с покупками и прочими тратами денег в начале недели. Возникшие соблазны могут изрядно потрепать ваш бюджет. Обратите внимание на общение, полученные сообщения, а также на учёбу. Полученная информация направит ход мыслей в нужное русло, что и станет залогом успеха. Состоятся поездки, к которым вы долгое время стремились. Новые идеи реализуются с некоторым опозданием, а потому не теряйте терпения.

Козерог – замечания и прочие придирки руководства в начале неделе неприятно озадачат, но не спешите вступать в споры. Вскоре всё встанет на свои места, если повременить с комментариями. Сосредоточьте внимание на своём здоровье, а также решении важных семейных вопросов. Профилактические меры помогут предотвратить неприятности в будущем. Выгодными будут покупки, а финансовые проблемы найдут удачное решение.

Водолей – в начале недели, дошедшие до вас слухи могут разочаровать. Справившись с обидами и тревогами, и воздержавшись от комментариев, вы сохраните нервы и здоровье. Позитивного общения, встреч и поездок будет также предостаточно. Начнут реализовываться проекты, которые давно обсуждались и это вдохновит на новые свершения. После небольшой встряски восстановится гармония в любовных отношениях.

Рыбы – покупки, сделанные в начале недели под влиянием эмоций, окажутся не вполне удачными. Повремените и с участием в вечеринках и прочих затеях предложенных различными знакомыми. Продолжайте пополнять казну, увеличивая доходы. А росту доходов будут содействовать визиты к руководству, дополнительная работа и своевременно оформленные документы. Удастся продвинуться по карьерной лестнице. Во второй половине недели покупки удачны, если они будут не в кредит.

Астролог Андрей Рязанцев