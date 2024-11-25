Посол РФ в КР о латинице: "Есть риск потерять историю нескольких сотен лет"

Язык - это ведь не только написание неких слов, это культура, это традиции, это ментальность, это наследие Кыргызстана. Стоит ли вот так вот в одночасье его менять? Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов заявил в беседе с журналистами, комментируя предложение турецкой стороны по переходу стран ОТГ на латиницу.

"Президент Кыргызской Республики заявил, что вопроса о переходе на латиницу не стоит. С точки зрения экономической целесообразности мы понимаем, почему было принято такое решение. Пришлось бы менять фактически всё - все штампы в официальных органах, все названия, все вывески, все бланки документов. Это то, что экономики касается, это очень недешевый вопрос. К таким процессам нужно относиться очень и очень внимательно, понимая, что меняется не только написание букв. Поменяться может вся культура, есть риск потерять ту ее часть, которая формировалась на протяжении нескольких сотен лет".