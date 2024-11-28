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В КР от пользования лесными пастбищами поступило более 25 млн сомов

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане за 9 месяцев 2024 года за невыполнение условий договора, отказа от лесопользования по собственному желанию, истечения срока пользования и других причин расторгнуты договоры с 554 лесопользователями.

Согласно статье 48 Лесного кодекса Кыргызской Республики и "Порядку пользования и распоряжения государственным лесным фондом" утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 апреля 2018 года № 192 на землях государственного лесного фонда могут осуществляться следующие виды лесных пользований:

1) земледелие, сенокошение, пастьба скота, размещение пасек, сбор дикорастущих пищевых ресурсов, лекарственных растений, технического сырья;

2) заготовка второстепенных лесных ресурсов;

3) воспроизводство лесных ресурсов;

4) пользование лесом в научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, рекреационных и туристических целях, а также для нужд охотничьего хозяйства;

5) выполнение работ в целях разработки месторождений полезных ископаемых (геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых);

6) использование водоемов;

7) общинное ведение лесного хозяйства;

8. выполнение работ в целях строительства энергетических установок с использованием возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ).

По состоянию на 01.10. 2024 года в соответствии с видами лесопользования переданы для осуществления лесопользования 60 052 га земель государственного лесного фонда 22 795 лесопользователям.

Средства, поступившие от лесопользования, составило более 50 млн. сомов.

За 9 месяцев 2024 года предоставлено 312 622 га лесных пастбищ государственного лесного фонда 4135 пользователям для пастьбы скота. От пользования лесными пастбищами поступило более 25 млн. сомов.

За 9 месяцев 2024 года за невыполнение условий договора, отказа от лесопользования по собственному желанию, истечения срока пользования и других причин рассторгнуты договоры с 554 лесопользователем.


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URL: https://www.vb.kg/441073
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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